Teaser per The Watchers – Loro ti guardano: Dakota Fanning isolata e osservata da spaventosa creature

Titolo originale : The Watchers , uscita : 05-06-2024. Regista : Ishana Night Shyamalan.

Warner Bros. ha da poco diffuso il poster e il teaser trailer di The Watchers – Loro ti guardano, horror basato sull’omonimo romanzo di A.M. Shine del 2022 che è stato scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan e prodotto dal papà M. Night Shyamalan.

Questa la trama ufficiale:

Il film segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale.

Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

Tra i protagonisti del film ci sono Dakota Fanning (“C’era una volta a… Hollywood”, “Ocean’s 8”), Georgina Campbell (“Barbarian”, “Suspicion”), Oliver Finnegan (“Creeped Out – Racconti di paura”, “Outlander”) e Olwen Fouere (“The Northman”, “The Tourist”).

Il direttore della fotografia è Eli Arenson (“Lamb”, “Hospitality”), lo scenografo è Ferdia Murphy (“Lola”, “Quello che non so di te”), il montatore è Job ter Burg (“Benedetta”, “Elle”) e il costumista èFrank Gallacher (“Sebastian”, “Aftersun”).

Le musiche sono di Abel Korzeniowski (“Till – Il coraggio di una madre”, “The Nun”).

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di The Watchers – Loro ti guardano, che arriverà nei nostri cinema il 5 giugno, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

