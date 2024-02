28 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 28 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

– Ospite del Festival di Berlino, l’81enne Martin Scorsese ha detto la sua sullo stato di salute del cinema e parlato dell’Intelligenza Artificiale —> le dichiarazioni

– AMC ha diffuso il trailer della seconda stagione di Intervista col vampiro (Interview with the Vampire), in cui vedremo Louis e Claudia intraprendere un viaggio violento e sanguinario verso Parigi, dove si imbatteranno in un gruppo di vampiri he hanno un legame con Lestat.

Nel cast della serie ci sono Jacob Anderson come Louis de Pointe du Lac, Sam Reid come Lestat de Lioncourt, Delainey Hayles come Claudia, Ben Daniels come Santiago, Eric Bogosian come Daniel Molloy e Assad Zaman come Armand. Data di uscita: 12 maggio.

Il trailer internazionale:

