29 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 29 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Skeet Ulrich, tra i protagonisti della saga di Scream, ha recentemente fatto luce durante un’intervista con ScreenRant sui piani originari per il personaggio di Melissa Barrera, fatto poi fuori dalla produzione per alcune divergenze.

Dai nuovi film avevamo appreso che Billy Loomis è il padre di Sam, e che lui ha avuto una presenza ricorrente nella vita della ragazza mentre lei stava inesorabilmente precipitando nel vortice di follia omicida. Come ha confermato l’attore, l’idea era che Sam abbracciasse finalmente la sua oscurità interiore in Scream 7. Le sue parole:

Esattamente questo. Speravo esattamente in questo, ed è più o meno l’idea che mi era stata suggerita un paio di anni fa. Che si trattasse di un arco narrativo su tre film, con quello sviluppo in mente. Ora, non ho effettivamente visto nessuna delle bozze del settimo film. E non lo so con certezza … voglio dire … è possibile che non avrebbe incluso nulla di tutto ciò. Ma sì, la mia speranza era che se avesse dovuto avere un qualche significato, questo aspetto avrebbe direttamente influenzato la trama.

– Il mondo della commedia ha perso una delle sue star più brillanti: Richard Lewis, venerato per il suo umorismo autoironico e protagonista delle serie Curb Your Enthusiasm e Anything but Love e noto – specie in Italia – per il suo ruolo in Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, è morto a 76 anni nella sua casa di Los Angeles a seguito di un infarto. Nell’aprile del 2023 l’attore aveva condiviso la sua diagnosi per il morbo di Parkinson e, nonostante le sfide che ha da allora dovuto affrontare, lo spirito e la dedizione non erano mai diminuiti.

– Paramount+ sta portando avanti la serie spin-off di Ray Donovan in 10 episodi intitolata The Donovans, con Guy Ritchie che ne sarà regista e produttore esecutivo.

La trama:

Segue due generazioni di gangster, gli affari che gestiscono, le complesse relazioni che intessono e l’uomo a cui si rivolgono per risolvere i loro problemi.

I Donovan vedranno così le fortune e la reputazione della famiglia a rischio, strane alleanze che si svilupperanno e tradimenti dietro a ogni angolo; e anche se oggi la famiglia potrebbe essere tra i ‘faccendieri’ più esclusivi di Londra, la natura della loro attività implica che non vi sia alcuna garanzia di cosa accadrà domani.

– THR riferisce che Apple TV+ è al lavoro sulla trasposizione televisiva in 10 episodi del romanzo cyberpunk Neuromante (Neuromancer), classico della fantascienza di William Gibson pubblicato nel 1984 —> i dettagli

– Dopo 17 anni e sette film la fortunata saga horror di Paranormal Activity avrà presto il suo videogioco, che è stato sviluppato da Brian Clarke, il creatore di The Mortuary Assistant. Il titolo del VG è semplicemente Paranormal Activity: Found Footage ed è prodotto da DreadXP e Paramount Game Studios.

Pare che il gioco presenterà un avanzato ‘Haunt System‘, capace di alterare dinamicamente l’intensità e lo stile degli spaventi che ogni giocatore incontrerà in base alle sue azioni.

Il misterioso teaser internazionale:

© Riproduzione riservata