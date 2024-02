5 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 5 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Universal Pictures ha diffuso nel pomeriggio il poster e il trailer di The Bikeriders, thriller ispirato a una storia vera che è stato scritto e diretto da Jeff Nichols (Take shelter) e vede nel cast Austin Butler e Tom Hardy —> i dettagli

– Bloody Disgusting conferma che il regista di Saw X, Kevin Greutert, tornerà dietro alla mdp per Saw XI.

– Come riportato da Deadline, la protagonista Sarah Paulson ha confermato questa settimana che, nonostante i progetti iniziali, non ci sarà una seconda stagione di Ratched su Netflix. Nel 2017 erano state effettivamente ordinate due stagioni del nuovo show di Ryan Murphy.

– I Wonder Pictures ha diffuso il poster e il trailer di Il mio amico robot (Robot Dreams), film animato scritto e diretto dal regista spagnolo Pablo Berger (Blancanieves) – all’esordio nel cinema di animazione in 2D – ora candidato al Premio Oscar come Miglior film d’animazione —> i dettagli

– Jagged Edge Productions ha diffuso il poster e il trailer del sequel Winnie the Pooh: Blood and Honey II del regista Rhys Frake-Waterfield —> i dettagli

