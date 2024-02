8 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 8 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Yamato Animation ha diffuso il nuovo poster e il trailer di Lupin III – Il castello di Cagliostro, anime co-scritto e diretto nel 1979 da Hayao Miyazaki (su soggetto originale di Monkey Punch) che tornerà nei nostri cinema in versione rimasterizzata e restaurata in 4K, presentata con le voci italiane storiche, per celebrarne i 45 anni dall’uscita —> i dettagli

– Eagle Pictures ha diffuso il poster e il trailer italiano di Imaginary, horror targato Blumhouse con un orsacchiotto demoniaco che è stato diretto dal regista Jeff Wadlow (Fantasy Island, Kick-Ass 2) —> i dettagli

– Netflix ha diffuso il poster e il full trailer di Supersex, serie in 7 episodi che è stata creata e scritta da Francesca Manieri e che vede Alessandro Borghi nei panni della pornostar Rocco Siffredi —> i dettagli

– Con oltre 110 milioni di ore trasmesse in streaming, la serie Disney+ Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. L’annuncio è stato dato da Bob Iger, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company. La prossima stagione vedrà il ritorno di Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, che si imbarcheranno in una nuova avventura basata su “Il mare dei mostri“, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori.

– Il 4 marzo torna nelle sale italiane il film animato Persepolis di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, in una nuova edizione 4K curata da Marjane Satrapi stessa, anche autrice dell’omonimo fumetto alla base dell’adattamento cinematografico.

La trama:

Vent’anni di storia visti con gli occhi di una piccola iraniana che cresce, cambia, capisce, scopre la storia della propria famiglia e del proprio paese mentre il popolo insorge contro lo Scià, vede una rivoluzione e poi una guerra, soffre, emigra, ritorna nell’Iran degli ayatollah ormai adolescente, quindi scappa di nuovo, stavolta in Francia dove diventa una grande disegnatrice.

Il trailer:

