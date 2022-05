Alex Garland su 28 Giorni Dopo: “Ho da tempo una grande idea per il terzo film, ma poi …”

28 Giorni Dopo di Danny Boyle e Alex Garland del 2002 si rivelò una visione straordinariamente fresca rispetto ai consueti film di zombie. Poi, nel 2007, uscì 28 Settimane Dopo, un’opera parimenti sorprendente, che raccontava – tra l’altro – una storia molto diversa dalla precedente.

Ebbene, lo sceneggiatore Alex Garland ha recentemente svelato a Yahoo! Entertainment di avere ancora grandi progetti per un terzo capitolo:

È possibile. È una di quelle cose … Tutti quanti devono però sentire il bisogno di volerlo fare e, ogni tanto, anche perché penso a come poter estinguere il mio mutuo e altre cose del genere, penso: ‘Hmm, sarebbe un buona idea girarlo.’ Ma poi, personalmente, non ho mai abbastanza motivazione per seguire il progetto fino in fondo.

È passato molto tempo e 28 Giorni Dopo .. quando è uscito nei cinema [era] innovativo … ma ora non penso che lo sia ancora. Credo che in realtà, a livello di mere conversazioni, 28 Giorni Dopo sia entrato nella sfera di quei film che parlano di zombi, rientra in quel genere. Ha fatto il suo dovere, il che è fantastico, è stato bello farne parte, davvero.

Ho un’idea davvero interessante, ma si tratterebbe di un film molto più grande, e una delle peculiarità di 28 Giorni Dopo è che era piccolo e punk, mente questa nuova idea è meno piccola e punk. Ma io e Danny ne parliamo. Ogni paio d’anni viene fuori il discorso, o lui mi chiede: ‘Vuoi farlo?’ e poi – per qualche ragione – non succede mai.

Quale sia questa grandiosa idea non è dato saperlo, ma Alex Garland ha dato prova di uno essere uno sceneggiatore qualunque, quindi sarebbe interessante vederlo di nuovo al lavoro sulla saga.

Di seguito il trailer italiano di 28 Giorni Dopo:

