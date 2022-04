Alex Kurtzman su La Mummia: “Un enorme fallimento che mi ha reso un regista migliore”

Se ricordate, nel 2017 La Mummia (The Mummy) avrebbe dovuto dare il via al ‘Dark Universe‘ della Universal Pictures, ma l’insuccesso commerciale del film con Tom Cruise ne ha presto decretato il completo smantellamento. Lo Studio ultimamente sta di nuovo lavorando sui suoi storici mostri, ma quel fallimento punge ancora per molti.

Incluso tra questi c’è proprio il regista di La Mummia, Alex Kurtzman, che al tempo era una delle figure creative chiave del futuro “Dark Universe”.

Riflettendo su quell’esperienza a cinque anni di distanza, Alex Kurtzman ha confessato a The Playlist:

Tendo a sottoscrivere quel punto di vista secondo cui non impari nulla dai tuoi successi ma impari tutto dai tuoi fallimenti. E La Mummia è stato probabilmente il più grande fallimento della mia vita, sia a livello personale che professionale. Ci sono circa un milione di cose di cui mi pento, ma mi ha anche lasciato tanti doni inesprimibilmente belli. Non sono diventato un regista fino a quando non ho girato quel film, e non perché è stato ben diretto, ma perché non lo è stato.

Alex Kurtzman ha continuato:

E per quanto brutale sia stato, in molti modi diversi, e per tutti i galli che c’erano nel pollaio, sono molto grato per l’opportunità di aver commesso quegli errori, perché mi hanno riplasmato in una persona più forte e mi hanno anche riplasmato come un regista dalla visione più chiara.

E questo è stato un vero dono e sento il valore di quei doni sempre, perché ho una visione molto chiara ora quando mi capita di provare una sensazione che non mi sembra giusta – non resto più lì calmo e tranquillo. Non procederò più oltre quando mi capiterà di nuovo quel tipo di sensazione. Non ne vale la pena per me.

E non puoi arrivare a questa consapevolezza finché non hai provato quel tipo di esperienza. Ascoltate, se guardate alla storia e guardate alle persone che hanno fatto cose straordinarie, ognuna di loro vi racconterà la stessa cosa, ovvero che ci sono arrivati dopo un fallimento. Quindi ripenso ora a La Mummia con gratitudine. Mi ci è voluto un po’ per arrivarci, ma la mia vita è migliore.

Pur incassando oltre 400 milioni di dollari a livello globale, la Universal non ha valutato il risultato sufficiente per continuare i propri investimenti nel ‘Dark Universe’

Di seguito il trailer di La Mummia:

© Riproduzione riservata

Fonte: TP