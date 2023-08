Aliens: Lance Henriksen racconta come nacque la scena del ‘gioco col coltello’ di Bishop

Quasi certamente tutti ricorderete l’esilarante scena del ‘gioco del coltello’ nell’Aliens – Scontro finale del 1986 del regista James Cameron.

Mentre i membri dell’equipaggio della Sulaco si stanno rilassando e scherzando in sala mensa, Bishop (interpretato da Lance Henriksen) viene chiamato per mostrare un trucco. L’androide appoggia la propria mano con il palmo rivolto verso il basso su un tavolo, allargando le cinque dita.

La mano di Hudson (Bill Paxton) viene quindi messa ‘di forza’ sotto la sua e Bishop procede, usando un grosso coltello affilato per infilzare rapidamente gli spazi liberi tra le dita, muovendosi in sequenza avanti e indietro rapidamente.

Un ‘gioco’ che ci dà l’idea dei super riflessi e della precisione dell’androide. Tuttavia, Bishop si taglia accidentalmente iun dito, facendo fuoriuscire una piccola quantità di liquido bianco, ma non ferendo il compagno umano.

In origine, questa scena avrebbe dovuto essere eseguita solamente da Bishop. Fu Lance Henriksen a suggerire a James Cameron di coinvolgere anche la mano di Hudson, e il regista accettò. Come pure un entusiasta Bill Paxton.

Pare che, in realtà, Bill Paxton non sapesse che sarebbe stato coinvolto direttamente nella scena, ma che sapesse cosa sarebbe successo esattamente.

Lance Henriksen racconta che a lui e a Bill Paxton vennero concessi solo due tentativi per girare la scena. Anche se la prima ripresa del ‘gioco del coltello’ andò quasi alla perfezione, James Cameron chiese comunque di farla un’altra volta, che ebbe un esito ben diverso.

Lanche Henriksen ha raccontato:

Causai a Bill una bolla di sangue; lui spostò il mignolo sulla ‘linea di fuoco’ e io lo pizzicai. Non fu nemmeno un buco [nel dito] e lui si è comportò come se l’avessi pugnalato con un punteruolo! Fu piuttosto divertente … Mi sentii in colpa … ma nemmeno troppo!

Per quanto riguarda il modo in cui venne tecnicamente girata questa scena, James Cameron ha spiegato che la prima volta che la girarono, giocarono la carta dell’undercranking, per far sembrare che la velocità dei movimenti di Bishop fosse sovrumana, ma non funzionò, in quanto il risultato appariva eccessivamente rapido.

James Cameron sostiene che quella che vediamo nel montaggio finale di Aliens – Scontro finale è la velocità effettiva a cui si mosse Lance Henricksen sul set.

In un’altra intervista, Lance Henriksen ha confermato le affermazioni di Cameron, dicendo:

Quello che vedete nel film è praticamente tutta roba mia. Hanno accelerato uno dei campi lunghi che usarono verso la fine della scena, ma questo è tutto. Fu divertente.

Dopo averlo letto nel copione, Lance Henriksen comprò un mucchio di coltelli per esercitarsi per il ‘gioco’, e divenne – come si può intuire – piuttosto bravo. Quando venne il momento di andare a Londra per girare il film, l’attore non sapeva però che tipo di coltello James Cameron avrebbe voluto che usasse, così li portò tutti nel suo bagaglio. Sfortunatamente, la Dogana lo fermò e gli fece qualche domanda. Venne trattenuto e interrogato finché non riuscirono a contattare la Fox, che spiegò la situazione.

Per chi se lo chiedesse, il coltello utilizzato era un Gerber Mark II da combattimento, in produzione dal 1967 al 2000. Nel 2002 ne venne realizzata una tiratura limitata a 1.500 esemplari. Poi tornò in produzione nel 2008.

Di seguito trovate la scena del ‘trucco del coltello’ da Aliens – Scontro finale:

Fonte: Yahoo