Argylle – La super spia: la recensione del film d’azione dal gusto rétro di Matthew Vaughn

Matthew Vaughn potrà pure affermare che Argylle – La super spia è il suo personale omaggio ai film d’azione degli anni Ottanta, ma questo è più che altro il lavoro di un uomo che ama i film di spionaggio classici. Si è fatto le ossa col crime drama londinese The Pusher (2004) prima di dedicarsi agli adattamenti di pagine scritte o disegnate con Stardust, X-Men – L’inizio e Kick-Ass, ma questo lungo ‘preambolo’ sembra essere stato solamente una porta di servizio verso lo spionaggio internazionale.

Ha già lanciato un franchise di successo a Hollywood con la serie dei Kingsman e sembra proprio che stia tentando un secondo colpo con Argylle – La super spia, una scatenata action comedy velata di romanticismo che si diletta con la meta-commedia senza mai arrivare alle perplessità che scaturiscono davanti a un qualche multiverso.

Il regista ama chiaramente i classici film di spionaggio degli anni Sessanta e Settanta, ma non l’elegante violenza tipica dei film di James Bond o le macchinazioni moralmente torbide di Michael Caine nei panni di un Harry Palmer in trench. Matthew Vaughn si crogiola nelle ironiche parodie di quell’epoca, come Il nostro agente Flint o Carry on Spyings. In effetti, è difficile immaginare che non si sia concesso una piccola risata dopo essere riuscito a ingaggiare Henry Cavill e fargli interpretare una superspia assai meno rigorosa di quella vista nel reboot di Operazione U.N.C.L.E. diretto da Guy Ritchie nel 2015.

L’ex Superman interpreta Argylle, un personaggio in abito di velluto e con il colletto alto che si rifà all’epoca d’oro delle superspie più sexy, armato di un’infinità di battute e di armi nascoste.

Tuttavia, non esiste alcun Argylle nella vita reale: è infatti l’eroe dal pugno granitico e dal mento spigoloso dei libri bestseller di Elly Conway (la deliziosa Bryce Dallas Howard), un’autrice di grande successo che ricorda da molto vicino J.K. Rowling (ancor più che la Kathleen Turner di All’inseguimento della pietra verde o la Sandra Bullock del recente The Lost City) la cui attività secondaria di sfornare i romanzi polizieschi di spionaggio di Cormoran Strike si è rivelata un’ottima fonte di guadagno dopo la saga magica di Harry Potter.

Per chi no lo sapesse, la scrittrice britannica ha pubblicato questi libri con lo pseudonimo di Robert Galbraith – un altro punto di risonanza con Argylle – La super spia, perché le identità nascoste si accumulano intorno a Elly. Tra queste, alcuni sconosciuti di bell’aspetto che si trovano per caso su un treno e che si rivelano tutti letali assassini, e il suo trasandato compagno di sedile, Aidan (Sam Rockwell, sempre sul pezzo nelle battute e perfettamente al passo coi tempi comici), che la salva e le spiega di essere lui sì una vera spia, mandata lì a salvarla.

Si scopre così che i suoi libri si avvicinano in modo inquietante a eventi realmente accaduti all’interno della segretissima comunità dello spionaggio, e che un’agenzia corrotta (guidata da un Bryan Cranston adeguatamente vile e senz’anima) è intenzionata a rapirla per questo motivo. Ma forse è tutto una sorta di allucinazione … (sicuramente il green screen abbastanza scadente impiegato lo darebbe da pensare).

Ah si, e Elly ha un gatto, che in realtà non ha una grande utilità nella narrazione, se non a offrire a Matthew Vaughn un po’ di spazio per alcune gag visive amplificate dalla CGI. E a tutto questo non contribuisce il fatto che, ogni volta che l’impressionabile protagonista si ritrova in un’altra sparatoria, continua a vedere Argylle e lui continua a chiacchierare tranquillamente con lei.

Se tutto questo vi suona un po’ ridicolo, beh, si tratta pur sempre di un film di Matthew Vaughn e questo – ormai è assodato da tempo – è il suo marchio di fabbrica. Il regista possiede ancora un certo occhio per le assurde sequenze d’azione accompagnate da canzoni ‘inopportune’, e Argylle – La super spia ne è pieno, compresa una memorabile sparatoria/danza troppo ridicola per non essere apprezzata.

A dirla tutta, però, gran parte dell’umorismo del film deriva dalla contrapposizione tra l’infrangibile Argylle e il decisamente fragile Aidan.

Ma mentre gli iperbolici momenti di Argylle – La super spia sono adeguatamente carichi di sequenze d’azione di matrice vaughniana, il film – che dura ben 140 minuti – è appesantito da molti più colpi di scena e rivelazioni di quanti una normale e godibile action comedy potrebbe (o dovrebbe essere costretta a) sopportare. Non è da prendere minimante sul serio e cerca la sua fortuna quasi interamente nell’instillare nel pubblico l’idea di vedere attori famosi comportarsi in modi stravaganti (a tal proposito, Dua Lipa è il classico specchietto per le allodole, apparendo giusto per una manciata di inquadrature).

È impossibile seguire davvero la trama, e certo non si tratta di un modo diabolico di farci scervellarsi come in quel capolavoro di Ma papà ti manda sola?. Tutti i doppi e tripli giochi sono volutamente vaghi, col film che pensa che tutti quanti si divertiranno da matti a guardare quello che accade che non gli importa di non avere il minimo senso.

Quando la madre di Elly (la 69enne Catherine O’Hara, intenta in una bizzarra imitazione di se stessa in Mamma, ho perso l’aereo) le raccomanda che il suo nuovo libro avrebbe bisogno di un capitolo in più, è difficile non pensare che lo sceneggiatore Jason Fuchs avrebbe invece dovuto darle invece il consiglio opposto.

Forse la prossima volta (la strada per un sequel è spianata) gioverebbero a Elly e Aidan meno missioni ‘secondarie’.

Non andatevene subito dalla sala, c’è una scena post credits ai limiti del comprensibile.

