Devils: la recensione del film thriller con body swap di Kim Jae-hoon (Fantasia 2023)

Negli ultimi anni, un po’ il successo di serie Netflix come Squid Game (l’approfondimento), un po’ il premio Oscar a Bong Joon-ho per Parasite nel 2019 (la recensione), hanno (ri)lanciato le produzioni thriller coreane per il piccolo e grande schermo. Alcuni potrebbero questionare di conoscere e apprezzare la filmografia di quest’ultimo sin dall’uscita in home video di Memories of Murder nei primi anni 2000, altri potranno appuntare che la cinematografia in questione avesse già notevole rilevanza fina dalla trilogia della vendetta di Park Chan-wook.

Eppure, è innegabile che siamo davanti a un nuovo ciclo positivo. La cospicua presenza di titoli coreani di genere crime – e non solo – ai Festival di settore è la conferma. Tra questi abbiamo visto in anteprima Devils (악마들) di Kim Jae-hoon, che rielabora in maniera inedita alcuni elementi distintivi del sottogenere combinandoli a quelli della body swap comedy.

Inizialmente, la storia presenta i tratti tipici del film thriller coreano: Devils si apre con una frenetica caccia all’uomo, con la polizia intenta in una lotta contro il tempo per fermare il prossimo efferato omicidio. Un agente delle forze dell’ordine, il detective Jae-hwan (Oh Dae-hwan) è disposto a tutto per catturare un gruppo di serial killer che operano sul dark web e che da mesi seminano il terrore, capeggiati dal sadico Jin-hyuk (Jang Dong-yoon).

Siamo stavolta davanti a una gruppo di spietati assassini piuttosto che a un unico spietato maniaco, ma l’impianto narrativo e gli elementi fondamentali sono sostanzialmente quelli che abbiamo imparato a conoscere ed amare nel cinema crime coreano sin dai tempi del seminale I Saw the Devil di Kim Jee-woon e del già citato Memorie di un assassino, cui fanno da corollario squartamenti, accoltellamenti ed efferatezze varie.

Grazie a una soffiata anonima, Jae-hwan riesce finalmente a mettere le mani su Jin-hyuk. Tuttavia, dopo un inseguimento all’ultimo respiro e conseguente colluttazione nei boschi, entrambi scompaiono nel nulla, solo per riapparire a distanza di un mese davanti alla stazione di polizia affermando di essere l’uno l’altro. Cosa sarà successo davvero ai due in questo lasso di tempo? E riuscirà la polizia a risolvere il caso e catturare gli altri membri del gruppo?

Dopo il breve preambolo più tradizionale descritto sopra, Devils prende evidentemente una direzione gustosamente insolita. Una volta che Jae-hwan e Jin-hyuk fanno la loro pirotecnica ricomparsa, infatti, le loro personalità appaiono infatti profondamente mutate. Sarà stato un intervento chirurgico estremo alla Face-Off, un fantascientifico body swap tra poliziotto e criminale, oppure qualcos’altro ancora?

Uno dei principali punti di merito di Devils è proprio la capacità di mantenere sospeso lo spettatore nel dubbio che un fenomeno tanto improbabile sia realmente possibile e al contempo continuare a smentirne la fattibilità con distaccata ironia. L’arcano viene progressivamente chiarito attraverso una macchina narrativa ben oliata che, tra flashback rivelatori, narrazione nel presente e black humor, mantiene costante la suspence circa la risposta a questa domanda.

Oltre a un ritmo incalzante e a una sceneggiatura ben costruita (ad opera del regista Kim Jae-hoon), contribuiscono a mantenere intatto il dubbio i protagonisti Oh Dae-hwan e Jang Dong-yoon. I due attori danno concretezza all’ipotesi dello scambio di corpi cambino diametralmente il loro modo di recitare dopo la loro funambolesca ricomparsa. Oh Dae-hwan assume contorni da sinistro manipolatore quando minaccia quelle che prima erano la moglie e la figlia davanti a un Jang Dong-yoon che, abbandonato la precedente veste di psicopatico sadico cerca disperato di opporsi e difendere la sua – presunta – innocenza, ma è ammanettato a un letto d’ospedale.

A cassa di risonanza, anche alcuni personaggi secondari, primo tra tutti Min-sung (Jang Jae-ho), altro detective e giovane partner di Jae-hwan. In fondo, uno scambio di corpi è pur sempre una possibilità piuttosto remota in un film crime tradizionale, eppure i personaggi stessi sono portati a mettere in dubbio le loro certezze, e noi con loro.

Scambio di corpi, recitazione e inseguimenti serrati non sono i soli ingredienti ad alzare la tensione in Devils. Kim Jae-hoon punta anche su scene ad alto contenuto di violenza. Vittime smembrate pezzo a pezzo, torture di diversa natura, elettroshock e una buona dose di sangue. Il regista indulge sui dettagli più macabri arrivando a sequenze al limite del surreale illuminate da luci al neon o distorte visivamente per rendere una percezione sensoriale falsata. E, tra una sevizia e l’altra, il film trova lo spazio di interrogarsi – almeno tangenzialmente, sulla liceità dell’ uso della forza bruta per combattere il crimine, qualora fallissero tutti gli strumenti leciti.

Devils può contare insomma sugli elementi vincenti tipici del crime thriller coreano e insieme lo rielabora in modo originale, facendone un prodotto perfetto per Netflix o un’altra piattaforma di streaming. Ne attendiamo perciò un’uscita, se non in sala, almeno on-demand.

© Riproduzione riservata