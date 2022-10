Full trailer per Black Panther: Wakanda Forever, Namor esce dai mari e inizia la guerra

A qualche mese dal teaser, i Marvel Studios hanno diffuso oggi il il poster e il full trailer di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film del 2018 (la recensione) che è stato ancora una volta diretto da Ryan Coogler da una sceneggiatura da lui stesso scritta insieme a Joe Robert Cole.

Questa la trama ufficiale del capitolo conclusivo della ‘Fase 4’ del MCU

La Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa.

Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda.

Black Panther: Wakanda Forever vedrà anche il ritorno di Winston Duke, nei panni di M’Baku.

Tenoch Huerta (Narcos: Messico) interpreta invece Namor the Submariner, l’antagonista principale del film.

Vi rimandiamo poi all’approfondimento su tutti gli altri annunci relativi ai film e alle serie in arrivo per il MCU fatti al SDCC 2022.

Di seguito – sulle note di Never Forget di Sampa the Great – trovate il full trailer doppiato in italiano di Black Panther: Wakanda Forever, che arriverà nei nostri cinema il 9 novembre, che getta un’ulteriore occhiata su come continuerà il franchise dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman (vediamo anche il suo successore …), tra momenti di commozione generale e preparativi per un nuovo scontro:

Fonte: YouTube