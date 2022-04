Full trailer per Cyst: una cisti enorme si anima seminando la morte in una clinica

A ben un anno e mezzo dal teaser, sono arrivati ora online il poster e il full trailer di Cyst, horror comedy dalla premessa piuttosto disgustosa che era stata all’epoca offerta in giro da Raven Banner Entertainment all’AFM.

Questa la trama ufficiale:

Cyst è un monster movie old school in cui un chirurgo plastico non si fermerà davanti a nulla per brevettare il suo ultimo macchinario per la rimozione delle cisti.

Quello che è iniziato come l’ultimo giorno di lavoro dell’infermiera Patricia (Eva Habermann) si trasforma presto in una battaglia per la sopravvivenza quando la macchina del dottore trasforma inavvertitamente il tumore di un paziente in un mostro-ciste che terrorizza la clinica.

Alla regia del film – che ha avuto la premiere all’ultimo Frightfest nel Regno Unito – c’è Tyler Russell (), che ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Andy Silverman.

Tra i protagonisti ci sono Greg Sestero (The Room), Jason Douglas e Gene Jones.

In attesa di capire quando potremo vederlo, di seguito trovate intanto il full trailer internazionale di Cyst, che verrà distribuito direttamente On Demand, in Digital HD e in DVD (negli USA) il 21 giugno, che ci dà un assaggio delle atmosfere e degli effetti speciali splatter:

Fonte: YouTube