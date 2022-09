Full trailer per Hocus Pocus 2 (film Disney+): le sorelle Sanderson tornano a far danni a Salem

A oltre cinque anni dalle prime clamorose dichiarazioni dello sceneggiatore Mick Garris e a oltre uno da quelle dell’interprete Doug Jones, i Walt Disney Studios hanno diffuso nella notte il poster e il full trailer di Hocus Pocus 2, sequel di quello che viene da molti considerato uno dei classi di Halloween per famiglie più riusciti di sempre.

Diretto nel 1993 diretto da Kenny Ortega, vedeva protagonista Omri Katz, ragazzino curioso che si trasferiva a Salem, trovandosi presto a lottare per adattarsi nel nuovo ambiente prima di risvegliare un trio di diaboliche streghe (interpretate da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy), giustiziate nel 17° secolo. Nel film compariva anche una giovanissima Thora Birch (che però non ritroveremo qui).

Le protagoniste storiche Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy hanno ripreso i loro ruoli nei panni della amate sorelle Sanderson.

Questa la trama ufficiale:

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta.

Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.

In cabina di regia di Hocus Pocus 2 – la cui sceneggiatura è stata scritta da Jen D’Angelo (Workaholics) – c’è Anne Fletcher (The Guilt Trip).

Nel cast ci sono anche il ritornante Doug Jones come Billy Butcherson, Whitney Peak (“Gossip Girl,” “Molly’s Game”) come Becca, Lilia Buckingham (“Dirt,” “Crown Lake”) come Cassie, Belissa Escobedo (“American Horror Stories,” “The Baker and the Beauty”) come Izzy, Sam Richardson (Werewolves Within), Tony Hale, Hannah Waddingham, Froy Gutierrez, Juju Brener, Taylor Paige Henderson e Nina Kitchen.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Hocus Pocus 2, che finirà nel catalogo di Disney+ il 30 settembre, che ci riporta a Salem, con sorpresa sul finale:

Fonte: YouTube