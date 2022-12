Full trailer per Teen Wolf: The Movie, inizia un’altra caccia a Beacon Hills

Titolo originale : Teen Wolf: The Movie , uscita : 26-01-2023. Regista : Russell Mulcahy.

La luna piena sorgerà di nuovo a Beacon Hills, come dimostra il full trailer di Teen Wolf: The Movie, diffuso nella notte insieme al poster da Paramount+, che lo distribuirà in esclusiva.

Il film sarà un proseguimento naturale della popolare serie creata da Jeff Davis liberamente ispirata a Voglia di vincere del 1985 , chiusa dopo 6 stagioni nel 2017.

Tra i protagonisti ritroveremo la Allison di Crystal Reed, vista l’ultima volta nella terza stagione dello show, Tyler Posey, Tyler Hoechlin, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen e Nobi Nakanishi.

Questa la trama ufficiale:

La luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un terribile male. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di Banshee, Werecoyote, Hellhound, Kitsune e ogni altro mutaforma della notte.

Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Ricordiamo che Paramount+ ha in lavorazione anche la serie spin-off Wolf Pack, basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom.

In attesa che venga messo a catalogo il 26 gennaio 2023, di seguito trovate il full trailer internazionale di Teen Wolf: The Movie, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

