Full trailer per The Menu: Anya Taylor-Joy è la portata principale dello chef Ralph Fiennes

A un paio di mesi dal teaser, Searchlight Pictures ha diffuso nel oggi il poster e il trailer di The Menu, horror ‘culinario’ distribuito da The Walt Disney Company Italia, che vede protagonisti Anya Taylor-Joy (The Northman) e Nicholas Hoult (Warm Bodies).

Questa la trama ufficiale:

Una coppia (Taylor-Joy e Hoult) si reca su un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese.

Nel cast del film – che è stato diretto da Mark Mylod (The Big White) e scritto da Seth Reiss & Will Tracy – ci sono anche Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo.

The Menu è stato classificato Rated R per ‘strong/disturbing violent content, language throughout and some sexual references’.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Menu, che arriverà nelle nostre sale il 17 novembre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube