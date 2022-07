Full trailer per The Munsters: conosciamo la famiglia dei Mostri secondo Rob Zombie

Scritta e diretta da Rob Zombie (La casa del diavolo), una nuova versione cinematografica dell’amata serie The Munsters / I Mostri è in arrivo questo autunno e Entertainment Weekly ha diffuso oggi il poster e il full trailer che ce ne dà un assaggio.

Il regista ha detto:

Sapevo che se avessi proposto allo Studio di girarlo solamente in bianco e nero non lo avrei mai realizzato. Ma quello che ho fatto è stato rendere i colori un po’ iperrealistici. Ho notato che quando gli attori erano truccati e stavano semplicemente passeggiando sul set, pranzando o altro, sembravano personaggi dei cartoni animati che avevano preso vita. Erano così follemente colorati. Così ho pensato che avrei dovuto illuminare il film allo stesso modo. Sembrava davvero un cartoon in live action, il che è stato davvero eccitante!.

Tra i protagonisti troviamo Jeff Daniel Phillips, che interpreta Herman Munster, Sheri Moon Zombie come Lily Munster, Daniel Roebuck come nonno Munster, Richard Brake (31) come il dottor Henry Augustus Wolfgang e Catherine Schell (Spazio: 1999“) come Zoya Krupp, la regina gitana.

Nel cast ci sono anche Dee Wallace, Cassandra “Elvira” Peterson e Jorge Garcia.

La serie originale de I Mostri è andato in onda per sole due stagioni tra il 1964 e il 1966, generando però poi diversi lungometraggi e una serie televisiva sequel intitolata “The Munsters Today” (1988-1991). Più di recente, “Mockingbird Lane” di Bryan Fuller ha reinventato la serie per la NBC, che non è però andata avanti oltre l’episodio pilota.

In attesa della controparte italiana e del giorno preciso dell’uscita (per ora un generico ‘a settembre‘), di seguito trovate intanto il full trailer internazionale di The Munsters / I Mostri, che ci dà un assaggio di quello che vedremo, un prodotto più orientato al bizzarro e al rétro che al prettamente horror:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube