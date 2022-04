Full trailer per Watcher: qualcuno spia Maika Monroe nell’ombra

Dopo la prima mondiale all’ultimo Sundance Film Festival, IFC Midnight ha diffuso oggi il full trailer e il poster di Watcher, “thriller paranoico” che è stato diretto da Chloe Okuno (V/H/S/94).

Questa la trama ufficiale:

Una ragazza (Maika Monroe, The Guest, It Follows) si trasferisce in un nuovo appartamento con il suo fidanzato (Karl Glusman), ma è tormentata dalla sensazione di essere perseguitata da un osservatore invisibile in un edificio adiacente.

Nel cast del film – che è stato girato in Romania – ci sono anche anche Burn Gorman e Ciubuciu Bogdan Alexandru.

Zack Ford ha scritto la sceneggiatura, mentre i produttori sono Roy Lee, Steven Schneider, Derek Dauchy, John Finemore, Aaron Kaplan, Mason Novick.

In attesa di capire se lo vedremo prima o poi anche dalle nostre parti (arriverà nei cinema americani il 3 giugno), di seguito trovate il full trailer internazionale di Watcher, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube