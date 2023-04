Ghosted: la recensione del film di spie diretto da Dexter Fletcher (su Apple TV+)

Ehi, ChatGPT. Scrivi una sceneggiatura su un agricoltore single che chiede a una donna di uscire con lui. Passano una giornata ad innamorarsi l’uno dell’altra, poi vanno a letto insieme. Ma poi lui le manda una serie di SMS ‘bisognosi’ e poco carini. Quando lei non risponde, lui la rintraccia e scopre che è una superspia.

Viene quindi coinvolto nella sua missione di recupero di un virus mortale dalle mani di cattivoni internazionali. Dare al virus un nome esotico, magari azteco? Alla fine – guarda caso – si innamorano, nonostante lui la soffochi. Lui la aiuta anche a mettere al sicuro il virus, sfruttando le sue abilità di lottatore del liceo.

Assicuratevi di includere molti scontri a fuoco e battute scherzose lungo la via. Ambientate la scena clou in un ristorante girevole che va fuori controllo, come il Gravitron di un parco divertimenti. Ma per favore, usa la parola “cazzo” solo una volta, perché vogliamo che sia un film ‘per tutti’.

Ghosted è il tipo di prodotto hollywoodiano vuoto che ti fa chiedere se gli sceneggiatori stiano già usando l’Intelligenza Artificiale per scrivere i loro copioni.

Quello appena finito in esclusiva nel catalogo di Apple TV+ è un’opera talmente prevedibile e banale che l’unica spiegazione ragionevole per il suo risultato è che un computer ha cercato di approssimare i modelli vocali umani e ha fallito miseramente.

Il film mette in rotta di collisione Ana de Armas e Chris Evans ancora una volta, dopo Knives Out del 2019 e The Gray Man del 2022 (la recensione) – un duo facilmente vincente. Ma la chimica sullo schermo richiede più di due protagonisti molto attraenti per funzionare, e il quartetto di sceneggiatori non ha dato alle loro star nulla di interessante da fare o da dire.

Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Benvenuti a Zombieland (2009) e Deadpool (2013), ricevono i meriti dello script insieme a Chris McKenna e Erik Sommers. Il risultato sembra un mix di True Lies (1994) e Innocenti bugie (2010), ma con i ruoli di genere invertiti. Il concetto di per sé non è necessariamente negativo, ma la realizzazione sembra priva di spirito e – soprattutto – ‘finta’.

Cole Riggan (Evans) lavora nella fattoria di famiglia e gestisce un banco di verdure biologiche. La sua famiglia, compresa la sorella adolescente (Lizze Broadway) e i genitori comprensivi (Amy Sedaris), sa che Cole ha un passato di soffocamento delle fidanzate con eccesisve attenzioni fino a quando loro non se ne vanno. Così, dopo aver incontrato e trascorso una giornata con una presunta curatrice d’arte, Sadie (de Armas), e dopo che lei sparisce, tutti pensano che sia accaduto di nuovo.

Ma poi decide di rintracciarla, usando un dispositivo di localizzazione sul suo inalatore, che ha lasciato nella sua borsa. Arriva così a Londra per quello che spera sia un gesto romantico, ma invece si ritrova catturato da alcuni brutti ceffi, guidati da Tim Blake Nelson. Questo villain dall’accento dell’Est pensa che Cole sia un misterioso contatto noto come ‘The Taxman’ e ha un covo pieno di insettini in CGI che intende usare su Cole per estorcergli informazioni. Poco prima di attaccare un Calabrone Assassino al volto di Cole, Sadie appare, armata fino ai denti, per salvarlo.

Da qui, è una corsa attraverso il mondo per recuperare un’arma biologica da un nefasto trafficante d’armi, Leveque, interpretato da Adrien Brody (un personaggio ai limiti della parodia). Lungo il percorso, Cole e Sadie bisticciano sulla loro potenziale storia d’amore, sul comportamento pedante di Cole e sull’avversione di Sadie per gli impegni seri. Il tutto viene realizzato attraverso una banale metafora vegetale che coinvolge un cactus. Gli altri personaggi che li osservano insieme continuano a parlare di “tensione sessuale”, ma noi non la vediamo.

Nemmeno l’avvenenza delle due star riesce a far passare in secondo piano la mancanza di una scintilla tra loro. Certo, i capelli perfettamente acconciati di Chris Evans rimangono intatti nonostante una serie di sparatorie ed esplosioni. Il trucco di Ana de Armas non sembra mai meno che perfetto, anche se la parrucca è stata una scelta sbagliata. Ma i loro personaggi sono vuoti e i loro dialoghi includono molte esclamazioni ripetitive: “Sei incredibile!” o “È incredibile!”.

Dexter Fletcher (Rocketman) è in cabina di regia per Ghosted ma, al posto del divertimento vero e proprio, scegli di ripiegare su una colonna sonora che comprende brani come “My Sharona” dei The Knack a “Are You Gonna Be My Girl” dei Jet.

Le sequenze d’azione di Ghosted sono caratterizzate da una quantità distraente di animazione computerizzata dall’aspetto dozzinale, che riesce a rendere il lavoro del direttore della fotografia Salvatore Totino sfigurato dai trucchi digitali. Per essere un film ‘per tutti’, c’è una sorprendente quantità di morti sullo schermo, soprattutto con colpi di pistola alla testa.

Tuttavia, almeno una sequenza con una sequel di morti si rivela divertente, soprattutto a causa di alcuni camei da reunion del MCU, che non spoileremo. Chris Evans gode di qualche momento divertente all’inizio, quando cerca di evitare gli spari trascinando il suo bagaglio a mano. Ma, per il resto, il ‘misuratore di energia’ di questa action comedy romantica si ferma a 1, offrendo momenti artificiosi come un poligrafo per due persone in cui i sentimenti dei personaggi vengono goffamente rivelati in una stanza piena di agenti della CIA. Inoltre, una volta che le cose si mettono in moto, non si parla più dell’inalatore di Cole.

Chi bazzica abitualmente le piattaforme di streaming saprà bene che le commedie d’azione con un tocco romantico sono un genere decisamente in voga. Eppure, la maggior parte di esse sono davvero orribili. Red Notice di Netflix del 2021 (la recensione) è stato un incredibile spreco di 200 milioni di dollari, e meno si parla dei due film di Murder Mystery (2019, 2023), meglio è.

Sebbene Ghosted sia stato realizzato con una spesa di molto inferiore – si stima sui 40 milioni di dollari – il fatto che abbiano speso meno soldi rispetto ai colleghi è solo un lieve sollievo. Peggio ancora, il film spreca due star simpatiche.

Tra l’altro, Ghosted avrebbe potuto definitivamente consacrare Ana de Armas come un’eroina dell’action, dopo le interessanti prove in No time to day (2021) e nel citato The Gray Mani. Purtroppo, il risultato ci ricorda che per funzionare i film hanno bisogno di qualcosa di più di un modello hollywoodiano collaudato e di un paio di grandi star da spendere in pubblicità.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Ghosted, su Apple TV+ dal 21 aprile:

