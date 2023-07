Hypnotic: la recensione del film crime sci-fi di Robert Rodriguez

Hypnotic è ciò che capita quando un regista meno talentuoso cerca di fare un film ‘alla Christopher Nolan’. Il risultato contorto, povero di emozioni, di coerenza e di recitazione, è infatti più confuso che avvincente.

Ridotte ai dettagli essenziali, ci sono alcune idee interessanti (mutuate apparentemente da X-Files), ma il modo in cui vengono sviluppate è sciatto e disordinato. Sembra un progetto che Robert Rodriguez ha messo insieme nell’attesa di sapere se il sequel del suo Alita – Angelo della Battaglia otterrà l’OK a partire dagli studios.

L’aver scelto Ben Affleck come protagonista, pur garantendo un ‘nome’ da spendere sulla locandina, è poi una scelta sbagliata fin dall’inizio. L’attore 50enne dà solitamente il meglio di sé interpretando ruoli di supporto spiritosi (come nel recente Air, che ha anche diretto) mentre dà il peggio come eroe action. In Hypnotic si muove infatti come un sonnambulo, facendo poco per risvegliare il pubblico dal torpore in cui sprofonda non riuscendo a generare alcuna scintilla con la sua co-protagonista, Alice Braga.

Conosciamo il taciturno detective della polizia di Austin Danny Rourke (Affleck), che torna al lavoro dopo un periodo di aspettativa reso necessario dal rapimento (e presunto omicidio) della figlia di sette anni.

Il crimine, avvenuto mentre Rourke stava osservando da lontano Minnie, ha distrutto il suo matrimonio e lo ha lasciato in cerca di risposte. Il corpo della bambina non è mai stato ritrovato, il che lo pone in uno stato di limbo, e decide così che l’unico modo per rimanere sano di mente è tornare al lavoro.

Il suo primo caso riguarda una rapina in banca e, nel corso delle indagini, viene a conoscenza dell’esistenza degli ‘ipnotici’, persone con poteri mentali simili a quelli di Jedi che possono creare ‘costrutti’ nella mente delle vittime.

In questo stato, le vittime diventano pedine, talvolta inconsapevoli di commettere crimini. Dopo aver fatto squadra con la sensitiva Diana Cruz (Braga), lettrice di tarocchi e medium da centro commerciale, Danny scopre di essere almeno parzialmente immune alle attività degli ipnotici.

Insieme alla dona si mette presto sulle tracce di Lev Dell Rayne (William Fichtner, la cui carriera è costellata da questo tipo di personaggi), il più forte e pericoloso degli ipnotici … e che potrebbe essere collegato alla scomparsa di Minnie.

Uno dei problemi di una storia come questa è che la premessa è che ci saranno colpi di scena sconvolgenti e attacchi alla percezione della realtà. La sfida per un regista è quella di farli funzionare dal punto di vista narrativo. Il già menzionato Christopher Nolan ha dimostrato di essere in grado di farlo (soprattutto in Inception, ma anche in alcuni altri suoi film).

Robert Rodriguez sembra cercare un approccio simile a quello del collega, ma manca il bersaglio. Fin dall’inizio, la sceneggiatura di Hypnotic appare artificiosa. Tuttavia, per mantenere gli spettatori in equilibrio (e forse per evitare che pensino troppo), il regista ‘toglie il tappeto da sotto i piedi’ del suo pubblico con una certa regolarità, scomodando però in questo modo la legge dei rendimenti decrescenti.

Non è facile capire se il problema di Hypnotic sia che non gli è stata concessa la lunghezza necessaria per esplorare davvero i dettagli del suo universo / cultura (una novantina di minuti) o se l’inclusione di scene d’azione a basso contenuto energetico abbia sminuito il resto.

In ogni caso, il film è abbastanza veloce da non agevolare la noia e Robert Rodriguez non può essere accusato di aver gonfiato la durata per soddisfare il suo ego (cosa sempre più comune nei film del XXI secolo).

Ma il risultato finale manca ugualmente di spessore. Anche una volta decodificata la verità di fondo, la posta in gioco non sembra mai abbastanza grande e la minaccia rappresentata dagli ipnotici rimane confusa.

Si ha la sensazione che Robert Rodriguez avesse una storia più ampia e profonda da raccontare, ma che le necessità commerciali lo abbiano impedito (anche se il finale di Hypnotic è aperto).

E l’insuccesso al botteghino (appena 4.5 milioni di dollari negli USA) – sostanzialmente causato da una campagna pubblicitaria praticamente inesistente – comprometterà quasi certamente lo sviluppo di eventuali sequel. Alla fine, tutto ciò che ci rimarrà è Hypnotic e questo singolo film non è sufficientemente avvincente da funzionare se non come ennesima aggiunta settimanale al catalogo di qualche servizio di streaming.

