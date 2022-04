Il Corvo: il reboot parte a breve, annunciati protagonisti e regista; i dettagli

Non è uno scherzo, il reboot di Il Corvo (The Crow) starebbe prendendo il volo ancora una volta, questa volta con Bill Skarsgård protagonista della “revisione moderna” che sarà diretta da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell). Anche la cantautrice nominata ai Grammy FKA twigs (Honeyboy) figurerebbe nel cast principale.

Tratto dal fumetto underground di James O’Barr del 1989 (la nostra intervista esclusiva all’autore) , Il Corvo segue le vicende di Eric Draven, un ragazzo che ritorna dalla morte per rintracciare i suoi assassini e vendicare la sua fidanzata trucidata, aiutato da un mistico volatile.

Si dice che il nuovo film sarà una nuova versione del materiale originale con Bill Skarsgård (IT) che interpreterà proprio Draven, seguendo le orme del compianto Brandon Lee.

Zach Baylin, fresco di nomination all’Oscar per aver scritto King Richard, ha scritto la sceneggiatura.

Il progetto è ora in fase di pre-produzione, con le riprese che partiranno a inizio di giugno e si svolgeranno a Praga e Monaco. Il budget è nell’ordine dei 50 milioni di dollari, scrive THR, che per primo ha dato la notizia.

Il regista Rupert Sanders ha commentato:

Il Corvo è bello, oscuro, poetico e talvolta disturbante. È una storia di amore, perdita, dolore e vendetta.

Il film sarà prodotto da Victor Hadida (il franchise di Resident Evil e Silent Hill), Molly Hassell (Braven ), John Jencks (Guns Akimbo) ed Edward R. Pressman (Il Corvo di Alex Proyas).

Come sappiamo, il fumetto è stato adattato per il grande schermo una prima volta nel 1994, cui sono seguiti tre sequel e una serie televisiva di breve durata.

THR ha anche ricordato il tortuoso percorso per riportare Il Corvo sul grande schermo:

Il regista Stephen Norrington (Blade) è stato coinvolto in un reboot, mentre F. Javier Gutiérrez (Before the Fall) e l’attore Luke Evans hanno lavorato su un’altra possibile versione. Infine, Corin Hardy (The Nun) ha assunto l’incarico per un rilancio nel 2017, ottenendo Jason Momoa per il ruolo da protagonista. Entrambi però hanno abbandonato il progetto nel 2018 dopo uno scontro su questioni finanziarie tra produttori e distributore.

Di seguito una storica sequenza del primo adattamento cinematografico:

