Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, concept e trama per il film animato (su HBO Max)

Titolo originale : The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim , uscita : 12-04-2024. Regista : Kenji Kamiyama.

A stretto giro dal primo teaser della serie Gli anelli del potere, arriva online la prima immagini di Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), film d’animazione originale della New Line Cinema e Warner Bros. Animation che sarà distribuito su HBO Max il 12 aprile 2024.

Questa la trama ufficiale:

La storia è ambientata due secoli prima degli eventi raccontato da Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, ed esplorerà le gesta di Helm Hammerhand, il re di Rohan, e la costruzione del Fosso di Helm, la roccaforte.

Il film è stato diretto dal giapponese Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) ed è stato prodotto da Joseph Chou attraverso il suo studio di anime Sola Entertainment.

Philippa Boyens, che ha fatto parte del team di sceneggiatori delle trilogie cinematografiche de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, è tra i produttori esecutivi del film. Phoebe Gittins, la figlia della Boyens, e Arty Papageorgiou si sono occupati della più recente bozza della sceneggiatura, su cui hanno lavorato in precedenza Jeffrey Addiss e Will Matthews.

Il resto del team creativo include Richard Taylor, che ha vinto l’Oscar per il trucco e gli effetti visivi per i film di Peter Jackson, e l’illustratore tolkeniano John Howe.

In attesa del trailer, in alto trovate una concept art creata per Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim.

Fonte: Variety