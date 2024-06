Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, prime immagini per il film animato (su HBO Max)

Titolo originale : The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim , uscita : 11-12-2024. Regista : Kenji Kamiyama.

A qualche mese dalle prime indiscrezioni, arrivano oggi online grazie a EW le prime immagini di Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), film d’animazione originale della New Line Cinema e Warner Bros. Animation che sarà distribuito su HBO Max il 13 dicembre.

Questa la trama ufficiale:

Il film è ambientato 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale. Un attacco improvviso da parte di Wulf, un astuto e spietato signore dei Dunlending in cerca di vendetta per la morte del padre, costringe Helm e il suo popolo a prepararsi per un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte degli Hornburg, un’imponente fortezza che verrà in seguito conosciuta come ‘Fosso di Helm’.

Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra di Rohan, la figlia di Helm, dovrà trovare la volontà per guidare la resistenza contro un nemico letale e intenzionato a distruggerli completamente.

Il film è stato diretto dal giapponese Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) ed è stato prodotto da Joseph Chou attraverso il suo studio di anime Sola Entertainment.

Il cast di doppiatori comprende Gaia Wise, Luke Pasqualino, Brian Cox, Lorraine Ashbourne (Bridgerton), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (World on Fire), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (The Witcher), Michael Wildman (Hobbs & Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna (Sparks) e Janine Duvitski (Benidorm).

Philippa Boyens, che ha fatto parte del team di sceneggiatori delle trilogie cinematografiche de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, è tra i produttori esecutivi del film. Phoebe Gittins, la figlia della Boyens, e Arty Papageorgiou si sono occupati della più recente bozza della sceneggiatura, su cui hanno lavorato in precedenza Jeffrey Addiss e Will Matthews.

Il resto del team creativo include Richard Taylor, che ha vinto l’Oscar per il trucco e gli effetti visivi per i film di Peter Jackson, e l’illustratore tolkeniano John Howe.

In attesa del trailer, di seguito – e in alto – trovate una manciata di immagini da Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, che ci danno un assaggio dell’aspetto dei protagonisti:

Fonte: EW