Il talento di Mr. C: la recensione del film di Tom Gormican su – e con – Nicolas Cage

Voto: 6/10 Titolo originale : The Unbearable Weight of Massive Talent , uscita : 20-04-2022. Budget : $30,000,000. Regista : Tom Gormican.

Il “gancio” destinato ad attirare gli spettatori verso la visione di Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent) di Tom Gormican è la scelta di far interpretare a Nicolas Cage un personaggio di nome … “Nick Cage”. Il film trae molto vantaggio (forse troppo) da questo meta casting.

Più un omaggio affettuoso che una satira vera e propria, offre ai fan del premio Oscar un’abbondanza di Easter Eggs. L’umorismo è disomogeneo, ma raramente è fuori tono. Nel suo complesso, questa produzione si presenta come un divertissement estivo immediatamente dimenticabile, tanto leggera quanto probabilmente lontana dal diventare un cult in futuro. È quel tipo di film che si vede la sera e di cui la mattina dopo non vi è più traccia nella memora, purtroppo.

Non c’è nulla di unico in un attore che interpreta una versione romanzata di se stesso. Spesso, sono più gustosi in tal senso un cameo o un’interpretazione di supporto (un buon esempio recente in tal senso potrebbe essere Keanu Reeves nella commedia romantica indie Finché forse non vi separi, l’aspetto di gran lunga migliore di un film altrimenti mediocre).

La premessa alla base di Il talento di Mr. C è che Nick Cage, grande star del cinema, si trova costretto a vestire i panni di Nick Cage, eroe dell’action, quando accetta di partecipare alla festa di compleanno di un superfan ricchissimo (la cui partner di lavoro è Alessandra Mastronardi).

Nel descrivere la situazione finanziaria traballante di Nick e la diminuzione del suo ‘peso’ al botteghino, la sceneggiatura accoglie le voci che ormai perseguitano l’attore da anni (è diventato famoso per essere uno che non rifiuta nessun ruolo, purché ci siano abbastanza zeri sull’assegno).

Nick vuole tornare in vetta alla vecchia maniera: guadagnandosela. Il suo alter ego immaginario, che si fa chiamare “Nicky” (alias “Nicolas Kim Coppola”) e che usa la CGI per svecchiarsi e ricreare il look di Cage in Cuore selvaggio, lo costringe a cercare ruoli ‘appariscenti’ piuttosto che quelli che potrebbero mettere in risalto la sua recitazione.

Quando viene scartato per un lavoro promettente da David Gordon Green (che interpreta se stesso in un cameo) e si trova senza stipendio e con le bollette in scadenza, è costretto quindi ad accettare l’invito a recarsi a Maiorca per intrattenere Javi Gutierrez (Pedro Pascal), che gli offre uno stipendio di 1 milione di dollari per qualche giorno di lavoro.

Purtroppo, c’è una controversia su come Javi abbia acquisito i suoi soldi. L’FBI lo ritiene infatti un contrabbandiere internazionale di armi e ha messo al lavoro due agenti, Vivian (Tiffany Haddish) e Martin (Ike Barinholtz). Entrambi sono sorpresi dall’apparizione di Nicolas Cage e iniziano a discutere animatamente sul suo miglior film. Lui, invece, si troverà presto incastrato tra due fuochi.

Ma quindi, quanto è divertente la visione? Se la stessa produzione fosse stata realizzata con un Nicolas Cage nei panni di un generico attore in disgrazia, gli spettatori avrebbero notato eccessivamente le somiglianze con la “vita reale”, ma quella versione alternativa di Il talento di Mr. C avrebbe meritato poco più di un’alzata di spalle collettiva.

Sebbene sia vero che è più divertente di molte commedie d’azione e che non prenda la “trama” sul serio come altri (concentrandosi meno sugli elementi criminali e più sugli aspetti da buddy-movie), l’unica cosa speciale, a conti fatti, è Nicolas Cage che dà vita a una versione distorta di se stesso. L’idea di fondo, insomma, è più allettante della realtà.

Tra le altre cose, il film si diverte anche a tirare in mezzo un paio di titoli non di Cage, come Il gabinetto del dottor Caligari (indicato dal protagonista come uno dei suoi preferiti) e Paddington 2 (a sorpresa nella Top 3 personale di Javi).

Nel corso di una lunga e produttiva carriera, la versatilità di Nicolas Cage gli ha fatto guadagnare una legione di fan e coloro che si considerano in questa categoria saranno soddisfatti sia dalla performance dell’attore che dalla narrazione in cui è inserita.

La star interpreta Cage con un pizzico di autoironia e adeguata consapevolezza di sé. E nonostante il flusso quasi costante di riferimenti a tutto ciò che va da Con Air a Via da Las Vegas, non sta realmente interpretando se stesso (cosa che invece aveva fatto in Joe di David Gordon Green).

Nicolas Cage ha ‘tolto’ il vero Nic dalla parte, lasciandone affiorare solo gli aspetti superficiali. La parte migliore della sua interpretazione? La chimica che si sviluppa tra lui e Pedro Pascal. Tra gli altri partecipanti, Sharon Horgan nel ruolo dell’ex moglie di Nick, Lily Sheen in quello della figlia (fittizia) e Neil Patrick Harris in quello del suo agente (il cui cognome è Fink).

Quando lo contattarono per proporgli il progetto, Nicolas Cage era riluttante. Ha ceduto solo al momento giusto. Dopo aver trascorso anni a sfornare titoli direct-to-video su titoli direct-to-video, ha infatti nuovamente ottenuto buone recensioni per alcuni dei suoi progetti più recenti.

E visto che Il talento di Mr. C è superiore al 75% di ciò che l’attore ha realizzato nell’ultimo decennio, c’è da aspettarsi un certo grado di ‘sovraccarico’ di lodi. Come detto, è un diversivo metacinematografico indolore – né più, né meno – che riceve un’iniezione di energia dalla volontà del protagonista di non prendersi, giustamente, troppo sul serio.

Di seguito trovate il trailer italiano di Il talento di Mr. C, direttamente On demand dal 22 luglio e poi in DVD, Blu-ray e 4K dal 4 agosto:

