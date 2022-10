Indiana Jones: Ke Huy Quan racconta l’incontro con Harrison Ford dopo 38 anni

L’attore Jonathan Ke Quan, nato Ke Huy Quan, oggi 51enne, è tornato recentemente sotto i riflettori dopo decenni passati lontano dai set grazie al successo di Everything Everywhere All at Once e presto lo vedremo anche nella seconda stagione della serie Loki, che lo ha portato al relativo panel della Disney’s D23 Celebration del mese scorso.

C’era però un altro grande attore presente all’evento, lì per promuovere Indiana Jones 5, la leggenda vivente Harrison Ford.

Può sembrare strano, ma quando Ke Huy Quan ha scoperto casualmente che il suo co-protagonista di Indiana Jones e Il tempio maledetto sarebbe stato a pochi passi da lui, si è mostrato decisamente entusiasta, perché – a quanto pare – non l’aveva più rivisto dalla fine delle riprese nel lontano 1984.

Comprensibilmente nervoso, l’attore nato a Saigon nel 1971 ha poi descritto l’esperienza dell’incontro allo scrittore Kyle Buchanan, che l’ha twittata sul suo profilo nei dettagli:

Mio Dio. Lascia che te la racconti. Eravamo al D23 e mi hanno detto che Harrison sarebbe stato presente. Eravamo in questa stanza verde con tanti altri attori, produttori e registi, la persona che mi avevano assegnato come assistente mi ha detto: “Harrison Ford è proprio qui fuori. Lo vuoi salutare?“.

E io penso: “Certo! Non lo vedo da trentotto anni!”. Quindi esco e lo vedo a tipo quattro o cinque metri, che sta parlando con Phoebe Waller-Bridge. Sono lì per promuovere Indy 5. E mentre mi avvicino, il mio cuore comincia a battere forte, e penso: “Ma mi riconoscerà? L’ultima volta che mi ha visto ero un ragazzino”.

Mentre mi avvicino, lui si gira verso di me e punta il dito, con quel classico famoso sguardo crucciato alla Harrison Ford. Penso: “Oh mamma, forse pensa che sono un fan e mi dirà di non avvicinarmi!”. Ma mi guarda, mi indica ed esclama: “Ma tu sei Short Round [Shorty]?“.

Immediatamente sono stato trasportato indietro al 1984, quando ero un ragazzino, egli ho risposto: “Sì, Indy!”. Mi ha detto: “Vieni qui!” e mi ha dato un grande abbraccio. Quando l’ho stretto con le mie braccia, sono riemersi tutti quei bellissimi ricordi dal set. È stato così confortevole. È stato un moment pazzesco, e lui è un uomo pazzesco. Uno degli uomini più generosi del pianeta.

Non è chiaro perché nessuno abbia pensato di regalare un cameo a Shorty in Indiana Jones 5, che uscirà nei cinema americani il 30 giugno 2023.

Di seguito una storica scena da Indiana Jones e il Tempio Maledetto:

