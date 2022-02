Jeb Stuart su Die Hard (1988): “Clint Eastwood rifiutò la parte di McClane, rimasi scioccato dalla motivazione”

Die Hard – Trappola di Cristallo del 1988 è ormai divenuto un classico (anche tra i film di Natale …), con una fanbase così radicata da arrivare a citarne le numerose battute memorabili a memoria. E se Bruce Willis ci ha messo del suo per rendere immortale il protagonista John McClane, sappiamo che il ruolo fu però offerto in prima battuta a Clint Eastwood.

In una recente intervista con /Film, lo sceneggiatore di Die Hard Jeb Stuart ha parlato della ‘quasi’ star del film diretto da John McTiernan e ha rivelato come mai Clint Eastwood disse di no dopo aver letto il suo script:

Si rivolsero per primo a Clint Eastwood. Ironia della sorte, la sua risposta ai produttori fu: ‘Non colgo l’umorismo.’ Il che, per me, fu uno shock, perché se ascoltate molte di quelle parole, Eastwood era una delle poche persone al mondo che avrebbero potuto pronunciare una frase del tipo “Vieni in California, vedrai che bello, ci divertiremo da matti”. Tutto quel genere di cose. Avresti potuto immaginarlo mentre le diceva. Proprio lui era stato la mia ispirazione.

A quanto pare, Bruce Willis non fu nemmeno lontanamente la seconda scelta per interpretare il ruolo principale in Trappola di Cristallo. Secondo Mental Floss, prima di lui rinunciarono Sylvester Stallone, Harrison Ford, Robert De Niro, Charles Bronson, Nick Nolte, Mel Gibson, Richard Gere, Don Johnson, Burt Reynolds e Richard Dean Anderson.

Come spesso è successo a Hollywood, l’outsider Bruce Willis è stata la fortuna del film, che ha rilanciato la sua carriera e contribuito alla nascita di una saga multimilionaria.

Curiosità: l’ironia vuole che Clint Eastwood in precedenza avesse posseduto i diritti cinematografici di Nothing Lasts Forever, il romanzo di Roderick Thorp su cui si basa Die Hard. All’inizio degli anni ’80 infatti, l’attore aveva pianificato di produrre e recitare in questo adattamento, un progetto che non era però mai decollato.

