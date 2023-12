Jennifer Love Hewitt su So cosa hai fatto: “Pronta a fare un nuovo film”

In una nuova intervista rilasciata al podcast Inside of You With Michael Rosenbaum, la star dei primi due film Jennifer Love Hewitt ha dichiarato che le piacerebbe riprendere il ruolo di Julie James in un nuovo capitolo della saga horror So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer).

Queste le sue parole:

Ho amato fare quei film. Lo farei. Di sicuro.

A quanto sappiamo Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge) sarebbe a bordo per dirigere il film, con Leah McKendrick ad occuparsi della sceneggiatura.

Tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di Lois Duncan del 1973, sono stati prodotti ad oggi due seguiti cinematografici, Incubo finale e Leggenda mortale, e una serie TV.

Di seguito trovate il trailer italiano del primo So cosa hai fatto, datato 1997:

Fonte: YouTube