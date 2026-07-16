KPop Demon Hunters inizialmente era un film vietato ai minori: cosa è cambiato

Oggi è difficile immaginare KPop Demon Hunters con un tono diverso da quello che ne ha decretato il successo: colori accesi, combattimenti spettacolari, mitologia coreana, commedia e canzoni diventate parte integrante della storia. Eppure il film Netflix nacque come un progetto decisamente più oscuro.

La regista Maggie Kang ha raccontato che la prima versione sviluppata da Sony Pictures Animation era pensata come un’opera “cupa, adulta e molto violenta”, con una presenza più marcata dell’horror e un approccio meno accessibile alle famiglie.

Lo sviluppo del film iniziò nel 2018 e, almeno nelle sue prime fasi, il progetto avrebbe dovuto spingere molto di più sui combattimenti contro i demoni, sulle atmosfere soprannaturali e sugli aspetti più inquietanti della storia.

Il cambio di direzione arrivò circa sei mesi dopo l’inizio della pre-produzione. Secondo Kang, la presidente di Sony Pictures Animation Kristine Belson intuì che il concept poteva sostenere un franchise e raggiungere un pubblico molto più vasto. Da qui la decisione di alleggerire la violenza e trovare un equilibrio tra fantasy, azione, umorismo e musica.

La trasformazione non riguardò soltanto il tono. Il nuovo approccio modificò l’intera identità del film, rendendo le canzoni fondamentali per lo sviluppo dei personaggi e non semplici intermezzi musicali. Il rapporto tra Rumi, Jinu e le Huntr/x divenne così il cuore emotivo di una storia capace di funzionare contemporaneamente come avventura, musical e racconto di formazione.

Alcune tracce del progetto originale potrebbero essere rimaste nella versione definitiva. Una delle scene più indicative è quella in cui le Huntr/x indossano abiti da combattimento scuri per prepararsi allo scontro con i Saja Boys.

Il momento sembra inizialmente anticipare una svolta più aggressiva, salvo poi trasformarsi in commedia quando i costumi creano problemi alle protagoniste sullo scivolo del parco giochi. Alla luce delle parole di Kang, la sequenza assume quasi il sapore di una battuta metanarrativa: per pochi secondi il film mostra l’aspetto che avrebbe potuto avere, per poi tornare alla leggerezza della versione conosciuta dal pubblico.

È facile immaginare come il concept iniziale avrebbe potuto avvicinarsi all’animazione adulta di titoli come Arcane, Castlevania o Devil May Cry, con battaglie più brutali, creature più disturbanti e un rapporto ancora più tragico tra Rumi e Jinu.

Per quanto affascinante, una versione più violenta avrebbe probabilmente limitato la capacità del film di raggiungere spettatori di età e provenienze diverse. La scelta di Sony ha invece permesso a KPop Demon Hunters di trovare una formula molto più trasversale.

Il film ha mescolato l’immaginario del K-pop con la mitologia coreana, costruendo un mondo nel quale musica e combattimento appartengono allo stesso linguaggio. Le canzoni accompagnano i conflitti interiori delle protagoniste, definiscono le loro relazioni e trasformano gli scontri in vere estensioni della narrazione.

Il successo ottenuto dalla versione definitiva suggerisce che il compromesso non abbia semplicemente reso il progetto più commerciale, ma gli abbia dato una personalità riconoscibile. L’azione non ha cancellato la componente emotiva, mentre la commedia ha impedito alla mitologia di diventare troppo pesante o didascalica.

La prima incarnazione di KPop Demon Hunters resta comunque uno dei “film fantasma” più intriganti dell’animazione recente. Un horror adulto ambientato nello stesso universo avrebbe potuto essere sorprendente, ma difficilmente avrebbe avuto la stessa capacità di trasformarsi in un fenomeno globale.

Il vero colpo di fortuna del film è forse proprio questo: non aver rinnegato del tutto le proprie origini oscure, ma averle nascoste sotto la musica, i colori e l’energia pop che lo hanno reso riconoscibile.

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