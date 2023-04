Lee Cronin su La Casa – Il Risveglio del Male: “Vi dico cosa succede dopo il film; trovato come far coesistere tutti i pezzi del franchise”

Atteso con un misto di entusiasmo e preoccupazione, La Casa – Il risveglio del Male (la recensione) ha in pochi giorni raggiunto 1.5 milioni di euro incassati nel nostro paese (e quasi 45 nel mondo), il che fa presagire che vedremo altri capitoli del franchise horror lanciato negli anni ’80 da Sam Raimi.

Sebbene lo sceneggiatore e regista Lee Cronin abbia dichiarato di “non aver mai cercato di lanciare un’esca per eventuali sequel“, ha comunque preparato alcune idee per la sua storia qualora dovesse essere chiamato a tornare in quel mondo di Deadites e Necronomicon.

In un recente episodio del programma di cultura pop paranormale Talking Strange di Den of Geek, Lee Cronin ha parlato nello specifico del finale di La Casa – Il Risveglio del Male, anticipando cosa lui immagina succederà dopo quella scena.

SPOILER Alla fine del film, la nostra eroina Beth (Lily Sullivan) affronta quell’abominio mostruoso che un tempo era sua sorella Ellie (Alyssa Sutherland) nel seminterrato del suo palazzo di Los Angeles. Nella lotta che ne segue, Beth spinge il Deadite in una grossa cippatrice e salva la nipotina Kassie (Nell Fisher). Beth e Kassie lasciano quindi l’edificio, ma non prima di aver raccolto l’iconica motosega per portarla con sé. FINE SPOILER

Ebbene, sebbene non ci siano scene post-credits, Lee Cronin ha svelato cosa succederà dopo:

La scena successiva ci porta in un distretto di polizia di Los Angeles fatiscente, non lontano dal palazzo di Beth. C’è un tizio che si sta preparando un panino con la mortadella dietro il bancone quando lei entra. Dall’angolazione del suo panino vediamo questa porta che si apre e si chiude. Lui non si preoccupa nemmeno di alzare lo sguardo, finché non si vede questa grossa motosega insanguinata che cade sul bancone. Allora alza lo sguardo e vede Kassie e Beth, con Beth che dice: “Sono tutti morti!”.

C’è un motivo per cui Beth prende la motosega in La Casa – Il Risveglio del Male, e – chiaramente – è perché la sua storia non finisce quando scorrono i titoli di coda. Nella mia mente, ho di sicuro lasciato aperte due, tre, quattro strade per la storia … Parallelamente, c’è anche un mondo in cui gli addetti alle pulizie ricevono una chiamata e arrivano in quell’edificio e pensano: “Che diavolo è successo qui??” e vengono a loro volta trascinati in quel mondo.

Lee Cronin ha anche trovato il modo per intrecciare insieme il film originale, il remake/sequel Evil Dead II (1987), L’Armata delle Tenebre (1992) e la serie televisiva Ash vs. Evil Dead (2015-2018) e la “rivisitazione” di La Casa (2013) diretta da Fede Álvarez.

Il regista ha infatti pensato alla scena de L’armata delle tenebre in cui Ash Williams si imbatte nei tra Necronomicon, immaginando che tutti e tre i libri dei morti coesistano nello stesso universo, uno nei film di Raimi, un altro in quelli di Alvarez e un terzo in La Casa – Il Risveglio del Male:

Potrebbero avere dei dettagli leggermente diversi in termini di ciò che possono fare, e c’è un piccolo cambiamento o due negli incantesimi.

Le idee certo non mancano, e il successo commerciale sicuramente dovrebbe aiutare Lee Cronin a veder messi in pratica i suoi suggerimenti

Di seguito trovate il red band trailer doppiato in italiano di La Casa – Il Risveglio del Male:

