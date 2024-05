Mickey vs. Winnie: trama e poster per l’horror con le due icone dei bambini in versione mostruosa

È in preparazione un altro horror crossover di dominio pubblico con protagonisti due icone dei bambini come Topolino e Winnie the Pooh. Si intitola Mickey Vs. Winnie ed è stato sviluppato dalla Untouchables Entertainment e dal sito web iHorror.

Glen Douglas Packard (Pitchfork) dirigerà il film – ovviamente a bassissimo budget – da una sceneggiatura scritta da lui stesso.

Questa la trama ufficiale:

Due detenuti negli anni ’20 fuggono in una foresta maledetta solo per essere trascinati e consumati nelle profondità del cuore fangoso di quella foresta oscura.

Un secolo dopo, un gruppo di amici in cerca di emozioni forti si avventura inconsapevolmente nello stesso bosco. La loro gita con Airbnb prende però una piega orribile quando i detenuti mutano in versioni distorte delle icone dell’infanzia Topolino e Winnie-The-Pooh ed emergono dagli alberi per terrorizzarli.

Una notte di violenza e gore esplode, mentre il gruppo di amici combatte contro gli ormai mostruosi personaggi della loro infanzia e lotta per liberarsi dalla morsa della foresta.

In uno spettacolo orribile, Topolino e Winnie si scontrano, dipingendo il bosco con un macabro spettacolo di sangue, un’agghiacciante testimonianza del potere insidioso di una maledizione.

Il produttore Anthony Pernicka di iHorror ha anticipato:

La nostra visione non prevede che i personaggi indossino maschere. Al contrario, vi presentiamo delle interpretazioni dal vivo e horror di queste due figure iconiche, intrecciando in esse elementi di innocenza e di cattiveria.



© Riproduzione riservata