Home » Cinema » Azione & Avventura » Trailer per Minions & Monsters: Baby Cthulhu viene evocato dal Necronomicon

Titolo originale: Minions & Monsters , uscita: 30-06-2026. Regista: Pierre Coffin.

Trailer per Minions & Monsters: Baby Cthulhu viene evocato dal Necronomicon

09/02/2026 trailer news di Stella Delmattino

Confermata anche la data di uscita

minions and monsters film 2026

Hollywood ha un problema… di mostri. Il trailer del Super Bowl di Minions & Monsters ha sorpreso tutti con un’inaspettata incursione nell’immaginario di H. P. Lovecraft, portando le creaturine gialle a evocare nientemeno che Cthulhu.

In arrivo solo al cinema dal 1° luglio, Minions & Monsters racconta la “scatenata, assurda e totalmente vera” storia di come i Minions abbiano conquistato Hollywood, siano diventati star del cinema, abbiano perso tutto, liberato mostri nel mondo e infine tentato di salvare il pianeta dal caos che loro stessi hanno creato. Il nuovo piano? Girare un film sui mostri.

Per riuscirci, i Minions decidono di fare le cose in grande: leggono il Necronomicon nel tentativo di evocare l’antico dio Cthulhu. Il risultato, però, è decisamente meno terrificante del previsto. Al posto dell’orrore cosmico, nasce Baby Cthulhu, con cui i Minions stringono un’improbabile alleanza per reclutare altri mostri da mettere davanti alla macchina da presa.

Il film è diretto da Pierre Coffin, già regista dei primi tre Cattivissimo me e del primo Minions, nonché storica voce dei Minions sin dal loro debutto nel 2010. La sceneggiatura è firmata da Brian Lynch insieme allo stesso Coffin.

La produzione è affidata a Illumination, con il fondatore e CEO Chris Meledandri e Bill Ryan, mentre Lynch figura anche come executive producer.

A oltre dieci anni dalla loro creazione, i Minions sono ormai tra i personaggi animati più iconici di sempre. Amati da un pubblico trasversale e riconosciuti in tutto il mondo, hanno contribuito a portare il franchise di Cattivissimo me e Minions a superare 5,6 miliardi di dollari di incassi globali.

Con Minions & Monsters, il brand sembra pronto a spingersi ancora più in là: tra metacinema, parodia horror e citazioni lovecraftiane, il caos giallo promette di diventare… mostruoso.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano:

