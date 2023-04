Morton e Jankel su Super Mario Bros. (1993): “Frainteso, era un prequel al videogioco; parlammo con Shigeru Miyamoto”

L’dattamento live-action del 1993 di Super Mario Bros. fu – notoriamente – un disastro di critica e di pubblico. Considerato uno dei peggiori film mai realizzati, ha però nel tempo acquisito un’enorme fanbase che lo ha rivalutato e che oggi lo guarda con affetto.

Interpretato da Bob Hoskins nel ruolo di Mario, John Leguizamo in quello di Luigi e Dennis Hopper in quello di Re Koopa, Super Mario Bros. fu diretto dalla coppia di registi Rocky Morton e Annabel Jankel, la cui carriera venne irreparabilmente compromessa dal fiasco al botteghino con Hollywood che, stando alle loro parole, li ‘abbandonò’ al loro destino.

Ultimamente, grazie all’uscita nei cinema del film animato dedicato ai Super Mario Bros. (la recensione), i due sono stati intervistati da Variety e durante l’incontro non solo hanno rivelato di aver solo di recente capito di aver conquistato col loro bistrattato film del 1993 un esercito di appassionati pronti a chiedergli autografi e selfie, ma che tra questi c’è addirittura Quentin Tarantino.

Un’altra rivelazione interessante di Rocky Morton e Annabel Jankel è che Super Mario Bros. nelle intenzioni avrebbe dovuto essere un prequel del videogioco della Nintendo del 1985:

Non abbiamo mai cercato di ricreare il videogame originale al cinema. Altrimenti avremmo optato per un film d’animazione. In sostanza, dopo che Mario e Luigi hanno completato la loro avventura, due dirigenti della Nintendo si sarebbero presentati alla porta dell’appartamento dei Mario Bros., a Brooklyn.

Volevano ascoltare la loro storia, perché tutti i telegiornali ne stavano parlando e loro avevano intenzione di realizzarne un videogioco.

Questo è il motivo per cui il nostro film non segue letteralmente la storia del videogioco. Ma questo racconto si sarebbe perso nella traduzione [tra inglese e giapponese]. I Mario Bros. raccontavano la loro storia ai dirigenti della Nintendo, ma questa veniva ‘mal compresa’. E il film voleva invece mettere in scena la storia così com’era avvenuta davvero.

Se è vero che la Nintendo non venne coinvolta direttamente nel film, Rocky Morton ha però rivelato che prima di iniziare a girare ebbe un incontro “cortese” con Shigeru Miyamoto (il papà di Super Mario Bros.) in cui gli raccontò di cosa avrebbe parlato e che poi gli sia stato riportato che gli era piaciuto il risultato finale.

Parlando allora di Shigeru Miyamoto, il dirigente della Nintendo spiegò che furono le reazioni sconcertate dei fan del videogioco al film hollywoodiano a bloccare qualsiasi altro possibile progetto cinematografico incentrato sui Super Mario Bros.:

Avevamo paura per tutti i fallimenti precedenti degli adattamenti di importanti properties, dove c’è in ballo una licenza e si nota una distanza tra i creatori dell’opera originale e i creatori dei film. I fan si indignano e si arrabbiano quando gli studios non rendono giustizia all’opera originale. E noi non volevamo davvero subire un contraccolpo.

