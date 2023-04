Super Mario Bros. – Il film: la recensione dell’opera animata di Aaron Horvath e Michael Jelenic

La prima uscita dei fratelli idraulici Mario e Luigi sul grande schermo dopo trent’anni è una colorata avventura animata che – purtroppo – sembra meno interessata a stabilire una propria precisa identità quanto piuttosto a dare il via a un franchise di assai probabile successo commerciale. Nei suoi momenti migliori, Super Mario Bros. – Il Film (The Super Mario Bros. Movie) possiede lo stesso spirito spensierato dell’amata e longeva serie di videogiochi ci casa Nintendo, facendo volare in aria i suoi iconici personaggi o facendoli sfrecciare dentro a bizzarri go-kart ad altissima velocità.

Tuttavia, che si tratti di battute non particolarmente brillanti o di scene d’azione già viste altrove, il film troppo spesso strizza l’occhio al pubblico più giovane, privilegiando l’energia ipercinetica e sconclusionata rispetto all’arguzia o al cuore.

Le quisquilie della critica più fanfarona, tuttavia, non dovrebbero influenzare negativamente i profitti della Universal, visto che le famiglie sembrerebbero ultimamente affamato di prodotti fantasy dai toni leggeri, e questa produzione della Illumination dovrebbe fare al caso suo.

Muovendosi a Brooklyn, dove stanno cercando di far decollare la loro nascente attività di idraulici, gli attaccatissimi fratelli Mario (doppiato in originale da Chris Pratt, in italiano da Claudio Santamaria) e Luigi (Charlie Day) sono alla disperata ricerca di clienti.

Quando un’enorme perdita sotterranea minaccia di sommergere New York, i due entrano in azione, ma vengono risucchiati da un tubo in un regno fantastico conosciuto come Regno dei Funghi, governato dalla Principessa Peach (Anya Taylor-Joy), che cerca di tenere al sicuro i suoi sudditi dal malvagio tartarugone Bowser (Jack Black).

Il film Super Mario Bros. del 1993, interpretato da Bob Hoskins e John Leguizamo (il nostro approfondimento), è stato una nota debacle sia a livello commerciale che di critica, ricordato come uno dei primi (e peggiori) trattamenti live-action di un videogioco popolare.

Da allora il franchise di Super Mario non ha però fatto altro che crescere, generando spin-off come Mario Kart che hanno ampliato notevolmente la portata del marchio. Super Mario Bros. – Il Film cerca proprio di fare appello a questa enorme base globale di fan: a differenza del film precedente, dai toni piuttosto cupi, questo – merito anche dell’animazione – è allegro e spensierato, e si preoccupa principalmente di portare sullo schermo i personaggi principali dei videogiochi e le ambientazioni primarie.

Per coloro che conoscono Mario e Luigi, il film è costellato di riferimenti consapevoli e di Easter Eggs, come pure di battute autoironiche su alcune delle convenzioni più assurde del franchise (ad esempio il perché i due fratelli indossano guanti bianchi).

In linea con la tendenza iperattiva di Super Mario Bros. – Il Film, i registi Aaron Horvath e Michael Jelenic (Teen Titans Go! – Il film) riempiono la breve durata (90 minuti) di azione e di battute, spesso a scapito dello sviluppo dei personaggi.

Non aiuta il fatto che, dopo l’atterraggio dei fratelli in questo mondo fantastico, Luigi venga catturato da Bowser e separato da Mario, privando precocemente Super Mario Bros. – Il Film non solo delle vivaci interazioni tra i due, ma anche del forte legame che li caratterizza. Invece, Mario si allea con la Principessa Peach per salvare Luigi (che vaga in territori gustosamente a un passo dall’horror), ma la chimica tra questi due personaggi non è particolarmente elettrica. L’arrivo di Donkey Kong (Seth Rogen) inietta un po’ di energia alla narrazione, provando a far scordare con la sua personalità esuberante il vuoto di un ruolo poco più che monodimensionale.

Sebbene l’umorismo sia spesso rivolto ai bambini – il film è disseminato di personaggi secondari ultra-adorabili – la sceneggiatura di Matthew Fogel non offre parallelamente anche ‘lezioni di vita’ o sfumature emotive per questi spettatori più giovani.

L’unico elemento costantemente ‘sofisticato’ di Super Mario Bros. – Il Film è la sua ricca animazione (a monete c’è un budget di 75 milioni di dollari), soprattutto quando i nostri eroi arrivano nel Regno dei Funghi, che ricrea perfettamente al cinema l’aspetto visivo e la sensazione del saltare, colpire, volare e guidare come Mario e Luigi nei videogames.

Particolarmente piacevole da seguire è una lunga e movimentata sequenza di inseguimento simile a quelle di Mario Kart lungo un tortuoso arcobaleno ad alta quota, che facilmente porterà alla mente degli spettatori Mad Max: Fury Road.

Eppure, come spesso accade coi primi episodi di franchise cinematografici attesi, Super Mario Bros. – Il Film segue un modello prevedibile di blockbuster, trasformando Mario, Luigi e la Principessa Peach in classici supereroi che devono salvare il mondo da un nemico apparentemente onnipotente.

In ogni caso, Aaron Horvath e Michael Jelenic cercano di ‘sminuire’ questa grandiosità, sottolineando la normalità dell’uomo comune Mario (il film si diverte anche a satireggiare la voce da cartone animato che Mario ha sfoggiato nei videogiochi).

Insomma, l’attrattiva potenziale di un nuovo lungometraggio su Mario resta allora l’opportunità che offre ai due registi di portare le memorabili e inventive ambientazioni della saga videoludica fuori dagli schermi domestici, anche se Super Mario Bros. – Il Film avrebbe meritato qualcosa di meno basilare e semplice.

