Nuovo trailer e data di uscita per Top Gun – Maverick: Tom Cruise insegna a modo suo

A oltre due anni dal primo assaggio, Paramount Pictures e 20th Century Fox hanno diffuso oggi a sorpresa il nuovo poster e il full trailer di Top Gun – Maverick, sequel con protagonista il 57enne Tom Cruise, ritornato nei panni di uno dei suoi personaggi più celebri e amati.

Questa la trama ufficiale del film diretto da Joseph Kosinski (Oblivion), costato 140 milioni di dollari:

Il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Cruise), tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei.

Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia “Rooster”, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw “Goose”.

Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi.



Nel cast del film ci sono anche Jon Hamm (Madmen), Val Kilmer (ancora una volta interprete di Iceman), Jennifer Connelly (Phenomena), Glen Powell e Ed Harris (Westworld). Della sceneggiatura di Top Gun – Maverick si sono occupati Peter Craig, Justin Marks e Eric Warren Singer.

Top Gun – diretto nel 1986 da Tony Scott – vinse un premio Oscar per la miglior canzone originale, “Take My Breath Away”, eseguita dai Berlin.

In attesa di vederlo finalmente il 25 maggio, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Top Gun – Maverick, che, come vedrete, punta fortissimo sull’effetto nostalgia, a cominciare dal tema musicale principale, tra acrobazie spericolate nei cieli e una ‘storia che si ripete’:

