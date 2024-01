Paul Schrader su Killers of the Flower Moon: “Buon film, ma Leo DiCaprio interpreta un idiota”

Titolo originale : Killers of the Flower Moon , uscita : 18-10-2023. Budget : $200,000,000. Regista : Martin Scorsese.

In una recente intervista con il francese Le Monde, lo sceneggiatore Paul Schrader ha definito Killers of the Flower Moon di Martin Scorse (la recensione) un “buon film”, ma che avrebbe potuto essere molto migliore se il protagonista Leonardo DiCaprio avesse interpretato l’agente dell’FBI a capo delle indagini sugli omicidi di Osage come avrebbe dovuto originariamente (ruolo finito invece a Jesse Plemons).

Queste le sue parole:

Marty [Scorsese] mi paragona a un miniaturista fiammingo. Lui sarebbe più il tipo che dipinge affreschi rinascimentali. Dategli 200 milioni di dollari e ne verrà inevitabilmente fuori un buon film.

Detto questo, avrei preferito che Leonardo DiCaprio interpretasse il ruolo del poliziotto in Killers of the Flower Moon piuttosto che quello dell’idiota.

Trascorrere tre ore e mezza in compagnia di un idiota è molto tempo.

Come sappiamo, Killers of the Flower Moon ha subìto una riscrittura quando Martin Scorsese ha capito che la storia “parlava solo di uomini bianchi”.

