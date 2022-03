Riflessione: Hulk di Ang Lee, un cinecomic insolito che guarda ai mostri classici

Sembrano passati secoli. E, in effetti, 19 anni non sono proprio pochissimi. Arrivato nei cinema nel 2003, Hulk – provate a ricordare – rappresentava il film di supereroi più coinvolgente da quando Superman lasciò tutti a bocca aperta nel 1978. Prendendosi il suo tempo per sviluppare personaggi e situazioni, il secondo film del Marvel Cinematic Universe faceva ciò che tanti action/avventurosi hollywoodiani non riuscivano più a fare: permettere agli spettatori di provare davvero sentimenti per i protagonisti.

Il regista Ang Lee, ancora fresco del clamoroso successo di La tigre e il dragone, reimmagina il Golia Verde come una figura tragica intrappolata dal destino e dall’arroganza degli altri nel mostrare la bestia interiore ogni volta che la rabbia lo travolge. In verità, Hulk ha una maggiore sinergia con i film di mostri classici come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Frankenstein e (soprattutto) King Kong rispetto ai ‘cugini’ Spider-Man o X-Men.

Hulk diventava così l’ultimo dei supereroi dei fumetti di casa Marvel a ottenere il suo franchise cinematografico, sulla scia dei vari Blade, X-Men, Spider-Man e Daredevil. Tuttavia, in questo caso, Ang Lee e i suoi sceneggiatori hanno sostanzialmente gettato dalla finestra quanto stabilito in precedenza. La base di partenza può pure essere la stessa, ma tutto il resto è diverso, a volte radicalmente. Eppure, nonostante abbia tolto di mezzo così tanto, il regista cinese riesce a rendere comunque omaggio a quanto è venuto prima.

Sia Stan Lee (che, insieme a Jack Kirby, ha creato il personaggio sulla carta) che Lou Ferrigno (l’interprete del personaggio del titolo nella serie TV di fine anni ’70/inizio anni ’80, L’incredibile Hulk) hanno, giustamente, dei veloci cameo.

Hulk inizia con un breve prologo nel 1966 in cui un giovane Bruce Banner osserva suo padre sconvolto, uno scienziato militare screditato, commettere un atto indicibile. Salto in avanti di circa 35 anni. Bruce (Eric Bana) è ora uno scienziato che lavora al Berkeley Nuclear Biotechnical Institute insieme alla sua ex ragazza, Betty (Jennifer Connelly). Il loro attuale progetto ha incontrato alcuni ostacoli, ma ciò non ha impedito allo squallido dirigente d’aziendae Talbot (Josh Lucas) di interessarsene.

A osservare la situazione con occhio attento c’è anche il padre di Betty, il generale Ross (Sam Elliot), che si chiede se il progetto possa avere anche applicazioni militari. Poi, un giorno, un incidente di laboratorio espone Bruce a una massiccia dose di radiazioni. Non solo l’uomo sopravvive, ma non risulta nemmeno ferito.

Mentre è sdraiato nel suo letto d’ospedale, riceve la visita di un vecchio brizzolato che afferma di essere suo padre, David Banner (Nick Nolte). Il distratto David parla per enigmi e mezze verità, ma Bruce ne comprende il significato quando, in un successivo impeto di rabbia, si ritrova trasformato in Hulk: un colosso alto oltre 4 metri con la pelle verde smeraldo, una forza immensa e una quasi invulnerabilità alle armi convenzionali. All’improvviso, tutti vogliono qualcosa. Bruce e Betty cercano una cura. Ross e Talbot discutono se uccidere Bruce o farselo amico. E David ha in mente qualcosa di sinistro.

Gli aspetti alla Jekyll e Hyde di Hulk sono abbastanza palesi. Le allusioni a Frankenstein implicano la convinzione di David Banner di poter migliorare l’umanità e “andare oltre i confini fissati da Dio”. Vede Bruce come una sua creazione. Ma il film a cui Hulk assomiglia di più è, come detto, King Kong. Come la scimmia gigante, Hulk è uno scherzo della natura, braccato dalle autorità. La sua battaglia contro un trio di cani mutanti ricorda i combattimenti tra i dinosauri di Kong e la scena in cui Hulk si scontra con gli elicotteri ricorda l’ultima resistenza dell’enorme primate. C’è anche un tocco di La Bella e la Bestia, con Betty in grado di calmarlo. C’è anche una scena in cui la prende delicatamente tra le mani.

Il film potrebbe essere un po’ troppo intenso per i bambini più piccoli. Anche l’inizio è ‘lento’, quindi gli spettatori con tempi di attenzione troppo corti potrebbero agitarsi. Una volta che l’azione inizia, tuttavia, raramente si interrompe (e solo per brevi periodi per consentire alla trama di avanzare). Il fulcro è una lunga sequenza di inseguimenti e battaglie tra Hulk e l’esercito americano che offre molta adrenalina e testosterone. In questo tipo di prodotti, si finisce a fare sempre il tifo per il mostro, e anche questo è il caso, anche quando le probabilità di fallimento sembrano schiaccianti. La conclusione è oscura. È facile capire cosa succede, ma un po’ più difficile decifrare i perché e i come.

Sebbene Ang Lee introduca molta filosofia e tragedia nel film (il tono è insolitamente cupo per un ‘popcorn movie’, anche se non così cupo da soffocare il divertimento), non dimentica mai che Hulk è un personaggio dei fumetti. La sua regia è spesso selvaggiamente esagerata, con movimenti cinetici della mdp e un’ampia varietà di angoli di ripresa e distanze. Inoltre ricorre spesso allo split screen così da dividere l’area visiva in una tela a più pannelli che assomiglia molto alla pagina di un fumetto. Ci sono momenti in cui le tecniche visive del regista possono sembrare sembrano eccessive, ma smettono presto di essere pretenziose o irritanti.

La recitazione è solida. L’australiano Eric Bana, al tempo ancora poco conosciuto, fa un lavoro fenomenale nei panni di Bruce Banner, una classica figura meditabonda e tragica. Jennifer Connelly, che interpreta ancora una volta la fidanzata di un supereroe (l’ultima volta lo aveva fatto in Le avventure di Rocketeer del 1991), trasforma Betty in una donna forte e compassionevole.

Sam Elliot gestisce il difficile compito di suggerire lo stereotipo militare (burbero, intransigente, diffidente) senza cadere nelle consuete trappole. Le motivazioni di Ross sono più complesse di quelle solitamente associate a questo tipo di personaggio. È inflessibile, non malvagio. Nick Nolte interpreta David Banner come il tipico ‘scienziato pazzo’, ma non caricaturale. Non è uno schizzato divertente e sopra le righe, piuttosto qualcuno che è tanto minaccioso quanto squilibrato. Infine, c’è il sosia di Matthew McConaughey, Josh Lucas, che invece trasforma Talbot in una macchietta unidimensionale, un individuo che ci auguriamo venga aspramente punito.

Il Golia Verde è – di fatto – un’entità interamente generata dal computer (sebbene prenda molto in prestito dai lineamenti di Eric Bana) e il risultato della CGI impiegata è ben sopra alla media del periodo. Il volto è pienamente espressivo (ci sono dei primi piani notevoli), il corpo si muove in modo realistico e le interazioni con persone e oggetti reali sono impeccabili. Certo, c’è qualcosa di ‘esagerato’ in Hulk, ma questo è, dopo tutto, un cinecomic da 137 milioni di dollari di budget.

È infine interessante notare che sia Hulk che i contemporanei X2 e Spider-Man sono stati diretti da registi le cui radici affondano nel cinema indipendente. C’è ovviamente una ragione: si tratta di filmmaker in grado di raccontare una storia. Non sono ‘shooters’ qualsiasi messi lì dallo Studio.

La visione di Hulk fornita da Ang Lee era qualcosa di fresco ed eccitante. Peccato che il pubblico non lo abbia capito, pregiudicando di fatto la messa in cantiere di un sequel.

Di seguito trovate una scena di Hulk:

