Teaser per Satanic Hispanics, antologia horror dai 5 registi sudamericani più importanti

Cinque registi centro-sudamericani hanno unito le forze per l’antologia horror Satanic Hispanics, di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Chi sono? Si tratta di Mike Mendez (Big Ass Spider), Alejandro Brugués (Juan of the Dead), Gigi Saul Guerrero (Bingo Hell), Eduardo Sanchez (The Blair Witch Project) e Demian Rugna (Terrified).

Questa la trama ufficiale:

La polizia fa irruzione in una casa di El Paso, piena di latinos morti e con un solo sopravvissuto: The Traveller.

Quando i poliziotti lo portano alla stazione per essere interrogato, l’uomo racconta loro degli orrori che ha incontrato nel suo lungo tempo su questa terra.

Tra i protagonisti del progetto troviamo Efren Ramirez, Greg Grunberg, Jonah Ray Rodrigues, Jacob Vargas, Hemky Madera e Patricia Velasquez.

In attesa di capire quando verrà distribuito, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Satanic Hispanics, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube