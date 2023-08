Teaser per The Killer (film Netflix): David Fincher ha un piano per il killer Fassbender

In vista della premiere a Venezia 80, Netflix ha diffuso oggi il poster e il teaser trailer di The Killer, l’ultima fatica di David Fincher.

Nel cast ci sono Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Sala Baker, Emiliano Pernía e Gabriel Polanco.

Questa la trama ufficiale:

Dopo un disastroso passo falso, un assassino sfida i propri committenti, e se stesso, in una caccia all’uomo su scala globale che giura non essere personale.

Le musiche del film sono di Trent Reznor e Atticus Ross.

David Fincher ha commentato:

The Killer rappresenta il mio personale tentativo di conciliare la visione che ho da anni delle storie cinematografiche con la maniera di raccontarle. Penso da sempre che la frase: “Cosa ci facevi a Chinatown?… Il meno possibile” sia la più riuscita evocazione di una retroscena che io abbia mai sentito. Nutrivo anche una certa curiosità per il genere revenge, come strumento per creare tensione.

Così quando il Sig. Walker [lo sceneggiatore] ha deciso di unirsi a noi e ha abbracciato le mie idee/domande sulle ampie pennellate di senso che lasciano il posto all’invisibile “espansione del momento”, ho capito che dovevamo inventarci qualcosa. La risposta tre ore dopo del Sig. Fassbender: “Si, facciamolo!” ci ha convinto entrambi, e, ovviamente, volevamo tutti Tilda (Il Sig. Walker ha scritto la storia intorno a lei – ma per favore non diteglielo, potrebbe diventare insopportabile se scoprisse che letteralmente tutti pensano questo di lei).

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di The Killer, che uscirà in alcune sale americane in ottobre e poi finirà su Netflix il 10 novembre, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

