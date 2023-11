Teaser per The Witcher: Sirens of The Deep (film animato Netflix), sirene e umani sono sul piede di guerra

Netflix ha appena diffuso il teaser trailer di The Witcher: Sirens of The Deep, nuovo film d’animazione diretto da Kang Hei Chul (Nightmare of the Wolf) collegato al franchise fantasy che si bada sul racconto “Un piccolo sacrificio” dell’autore Andrzej Sapkowski.

Questa la trama ufficiale:

Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri, viene ingaggiato per indagare su una serie di attacchi in un villaggio di mare e si ritrova coinvolto in un conflitto secolare tra esseri umani e sirene.

Deve contare su amici, vecchi e nuovi, per risolvere il mistero prima che le ostilità tra i due regni degenerino in una guerra totale.

Doug Cockle, l’iconica voce dei videogiochi di Witcher, è tornato a doppiare il protagonista nella versione originale. Con lui ci sono Joey Batey e Anya Chalotra, per Jaskier e Yennefer, mentre Christina Wren è la voce di Essi Daven.

Le animazioni sono state affidate ancora una volta allo Studio Mir.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer con sottotitoli in italiano di The Witcher: Sirens of The Deep, che debutterà nel corso del 2024:

Fonte: YouTube