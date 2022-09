Teaser per V/H/S/99: si torna un’epoca di orrori pre smartphone e selfie

Shudder ha da poco diffuso il teaser trailer e il poter di V/H/S/99, nuovo capitolo del fortunato franchise horror low budget antologico che rievoca gli ultimi gloriosi giorni dell’epoca delle VHS.

Per quanto riguarda i registi che hanno collaborato al film, per la prima volta in assoluto non ci sono volti familiari che han già partecipato in precedenza.

Si tratta di Johannes Roberts (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), Vanessa e Joseph Winter, Maggie Levin (My Valentine), Tyler MacIntyre (Tragedy Girls) e Flying Lotus (Kuso).

Questa la scarna trama ufficiale:

L’assetata VHS di un adolescente conduce a una serie di orribili rivelazioni.

Tra i protagonisti ci sono Steven Ogg, Alexia Ioannides e Emily Sweet.

In attesa della versione estesa e di capire quando lo vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di V/H/S/99, che finirà su Shudder il 20 ottobre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube