The Enforcer: la recensione del film crime noir con Antonio Banderas (su Prime)

Da buon amante del cinema di genere, mi piace scandagliare il sottobosco di quei titoli più piccoli, magari lontani dai riflettori, che il più delle volte vengono distribuiti direttamente in home video e/o su piattaforme streaming. La presenza di una vecchia star navigata che faccia (preferibilmente) da protagonista è sicuramente un incentivo per il mio radar.

Certo, si tratta di un comparto in cui la statistica non può essere numericamente a favore dei risultati interessanti, ma scovarli rende la cosa maggiormente piacevole. Tra gli esempi recenti, ci metto The Enforcer, disponibile dal 10 agosto scorso in dvd e blu ray targati Plaion Pictures, attualmente reperibile anche per acquisto o noleggio su diverse piattaforme streaming come Prime Video, Apple TV e Google Play. Film che a settembre del 2022 aveva ottenuto anche una limited release in sala sia negli States che in qualche altro paese in giro per il mondo.

L’hombre d’experiencia che ha attirato la mia attenzione è Antonio Banderas, per l’occasione protagonista di un noir drama a sfondo malavitoso, al contrario delle sensazioni che al buio potevano far pensare ad un action di matrice takenesca. Noir drama più che onesto, aggiungerei.

The Enforcer è un prodottino ben confezionato, genuinamente non pretenzioso, costruito su una trama che nella sua semplicità riesce a mantenere costante l’interesse senza chiedere uno sforzo che non sia compatibile con i suoi novanta minuti di durata.

Banderas, dicevo. Lo spagnolo è evidentemente il cuore dell’operazione. 62 anni (al tempo delle riprese) portati con consueta eleganza. La stessa del completo che indossa. Una barba curata ed una splendida Dodge Barracuda completano un profilo già convincente di suo, a cui allegare una performance da duro ma malinconico, di un uomo che non teme la violenza e la morte ma è tormentato dai rimorsi, un recitare quasi per sottrazione facendo valere un tono della voce basso ma deciso ed un non verbale che certifica l’aura di uno che ne ha viste (e ne ha fatte) tante.

Il suo Cuda è un personaggio ambivalente, di fatto un criminale nel suo essere esattore e sicario che non esita di fronte all’omicidio come soluzione dei problemi, ma che allo stesso tempo ospita nel suo cuore principi morali e coscienza. Coscienza capace di corroderlo in una disperata ricerca di redenzione morale, un rapporto con la figlia ormai compromesso da compensare indirettamente attraverso la salvezza di una sua coetanea.

Ma The Enforcer non è un one man show, Antonio Banderas si ritrova una spalla che si rivela (un po’ a sorpresa) un punto a favore, sia nel personaggio che nell’interprete. Non conoscevo Mojean Aria, la sua interpretazione è una di quelle a rilascio lento, mi ha convinto in corso d’opera, proprio nel modo in cui è scritto il suo Stray che inizialmente sembra il cane sciolto molestamente predisposto per i guai, quando invece saprà mostrarsi allievo fedele e coraggioso.

L’attore australiano, che nel 2017 aveva vinto l’Heath Ledger Scholarship, porta in scena un misto di grinta e disillusione, attraverso postura e atteggiamento dà l’impressione di una persona che vive fuori dal tempo in cerca del suo posto nel mondo, capace di trovare la propria identità attraverso la violenza delle botte e degli incontri clandestini. Sarà proprio il rapporto con Cuda e, parallelamente, la nascita di una love story – tanto osteggiata dalle circostanze quanto tenera – con la escort/spogliarellista Lexus (Alexis Ren) ad indirizzare nel giusto una vita che sembrava destinata a finire male.

Kate Bosworth è Estelle, boss spietata e stilosa, sensualmente sopra le righe. Nel cast anche il rapper 2 Chainz che interpreta Freddie, gangsta a capo di un’organizzazione che gestisce spaccio e cybersex, e che nel personaggio porta la sua reale esperienza tra le fila di una casa di spaccio prima che la musica e la fama capovolgessero la sua esistenza.

In un certo senso, The Enforcer si potrebbe definire un progetto ‘multietnico’. Abbiamo detto dello spagnolo Banderas e dell’australiano Aria, che affiancano interpreti americani come i soldi di chi produce. In ruoli minori troviamo diversi attori greci, il motivo è presto detto visto che il film è ambientato a Miami soltanto sulla carta ma in realtà è girato a Salonicco che viene ripresa strategicamente in modo da apparire credibile come città della Florida.

Magheggio ambientale che rientra in un piano tecnico a cura di un altro australiano, il regista Richard Hughes, che gestisce bene gli elementi a sua disposizione. A partire da un budget che immagino contenuto, passando per una quota attoriale da valorizzare attraverso momenti in cui focalizzarsi maggiormente sui personaggi e la loro componente emotiva, una confezione assolutamente dignitosa che avvolge l’atmosfera torbida della notte e del contesto che fa da contorno (e contrasto) ad una Miami che non è tutta sole e colori sgargianti.

Arrivando a quella violenza che si distingue come fattore chiave di un racconto di questo tipo, sfogo terminale di situazioni che non possono non finire nel sangue; un discreto bodycount, una ragionevole serie di corpo a corpo che mescolano un minimo di coreografie alla veracità dello street fight, uno decoroso showdown conclusivo strutturato in due parti.

Un finale più agro che dolce costruito sull’espiazione e sui nuovi inizi. Senza dimenticare l’anima del contenuto, che passa dalle suddette riflessioni su coscienza, rimorsi e redenzione a tematiche delicatamente attuali come quelle del mercato del sesso del dark web e dello sfruttamento della prostituzione minorile.

