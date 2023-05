The First Slam Dunk: la recensione del film animato diretto da Takehiko Inoue

10/05/2023 recensione film THE FIRST SLAM DUNK di Gioia Majuna

Voto: 6.5/10 Titolo originale : THE FIRST SLAM DUNK , uscita : 03-12-2022. Regista : Takehiko Inoue.

Dovendo riassumere i pensieri su The First Slam Dunk in una sola parola, questa sarebbe “strano”. Le scelte fatte per adattare questo franchise per il grande schermo trasformano infatti un’opera con tutti gli elementi necessari per avere successo al botteghino in un’esperienza abbastanza disarticolata e disagevole, che ne ostacola l’accessibilità e il godimento da parte di un pubblico più ampio dei soli fan più accaniti. Ma forse era proprio quello l’intento.

Le perplessità iniziano con il titolo.

Per qualcosa che si chiama ‘Il Primo’ Slam Dunk, il film adatta in realtà l’ultima partita del manga, lo scontro al secondo turno tra lo Shohoku e la squadra di pallacanestro numero uno delle superiori, la Sannoh. The First Slam Dunk è quindi la trasposizione animata di questa partita clou e dei suoi relativi colpi di scena, dai canestri all’ultimo secondo agli infortuni improvvisi, un incontro emozionante e pieno di sentimenti contrastanti, che culmina con un clamoroso risultato finale.

La decisione di adattare questo popolare manga (già portato in TV nel 1993 con una serie animata) a partire dalla conclusione non è certo necessariamente un problema, ma così facendo getta deliberatamente i non appassionati nella mischia fin dall’inizio, con pochissime informazioni sull’importanza del match in corso.

Chi non ha familiarità con Slam Dunk viene comunque informato della forza – e del carattere – dei formidabili avversari in campo. L’anime e il manga sottolineavano la forza titanica della Sannoh e il ruolo di sfavoritissimi dei giocatori senza arte né parte della Shohoku.

Tuttavia, l’emozione di questa partita sta tutta nell’investimento emotivo in questi underdogs prima che venga lanciata la caldissima ‘palla a due’, e dalle storie che danno peso a quelle rivalità, e nessun contesto fornito nelle due ore di The First Slam Dunk potrebbe mai sostituirle.

A suo merito, il film – che è stato diretto dal creatore del franchise, Takehiko Inoue, in persona – cerca di guardare al passato per elevare l’azione sullo schermo. Piuttosto che incentrarlo sul protagonista della serie Hanamichi Sakuragi, il regista sceglie di concentrarsi su Ryota Miyagi e il suo complicato rapporto coi genitori e il fratello maggiore per coinvolgere i ‘meno preparati’ in questo mondo sportivo.

Raccontare una storia come questa, basandosi sul passato di questo specifico personaggio, è comunque la cosa più sensata; dopo tutto, le sue lotte per trovare un’identità in questa squadra e il suo dolore irrisolto per la tragedia familiare danno il colpo di grazia emotivo necessario per rimanere attaccati alla visione. Inoltre, questi flashback (un po’ invadenti talvolta …) garantisco lo spazio per far emergere la storia contestuale degli altri protagonisti e per delineare il loro posto nel film.

Tuttavia, la mancanza di un ruolo centrale per Ryota Miyagi in questa partita fondamentale, nonostante un tale gancio narrativo, lascia abbastanza frastornati. È una delle poche volte in cui modificare il canone del franchise per alterare l’esito dell’incontro e rendere il ruolo di Ryota più critico, al di là dell’aspetto narrativo, avrebbe avuto senso.

È anche una decisione che parla del nocciolo del problema di The First Slam Dunk. Come anticipato, a meno che non siate già fan del manga e dell’anime, il film può parlarvi solo fino a un certo punto. Al di là del ruolo fuori misura di Ryota al centro di questa storia, del minutaggio sbilanciato dedicato all’esplorazione delle motivazioni dei personaggi e delle relative backstory, e della mancanza di un’adeguata preparazione di questa accesa rivalità e delle motivazioni di ciascuno dei protagonisti, ci ritroviamo con una barriera invalicabile per comprendere la tensione centrale di questa partita cruciale.

I migliori anime e manga sportivi hanno successo perché ci fanno esultare e / o disperare proprio come farebbe un tifoso per la sua squadra sportiva preferita nel mondo reale, con emozioni che si accendono o spengono in base al punteggio o agli errori arbitrali.

In un certo senso, l’impressionante qualità della CGI impiegata permette a The First Slam Dunk di raggiungere in parte questo obiettivo primario, indipendentemente dalle esperienze di ciascuno col manga o la serie animata, con la fluidità dei movimenti dei giocatori che si adatta bene al basket e porta un’intensità cinetica all’azione che scatena il facile coinvolgimento. Eppure, senza una ragione per cui interessarsi a questi personaggi, la tecnica da sola non può fare molto.

The First Slam Dunk, una storia sull’ultima schiacciata, è tutto ciò che un fan del franchise potrebbe sognare. Non c’è da stupirsi che sia stato un clamoroso successo al botteghino giapponese. Coloro che invece non sanno nominare a memoria la formazione titolare dello Shōhoku potrebbero uscire dal cinema tranquillamente soddisfatti, pur chiedendosi il motivo di tanto clamore.

Ah si, c’è una breve scene post credits.

