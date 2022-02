Tom Holland su James Bond: “Ebbi l’idea per un film di 007; era insensata, ma ha ispirato Uncharted”

La star di Spider-Man, Tom Holland, ha in passato rivelato di aver sottoposto alla Sony Pictures un’idea per un film di James Bond nel periodo in cui stava girando Spider-Man: Far From Home. Anche se lo studio gli rispose picche, quell’incontro apparentemente infruttuoso lo ha condotto dritto ad Uncharted (la recensione).

Il giovane attore ha detto:

Feci un incontro, appena dopo o durante le riprese di Spider-Man 2 [Far From Home], con la Sony, per proporre loro questa mia idea di un film con un giovane Bond che mi era balenata per la mente. Era la storia delle origini di James Bond. Non aveva davvero senso. Non funzionò. Era solo il sogno di un ragazzino e non credo che i detentori dei diritti sulla saga di Bond fossero particolarmente interessati.

Ma l’idea di un film con il giovane Bond accese l’idea, a sua volta, che si sarebbe potuta realizzare una storia di Nathan Drake proprio delle sue origini piuttosto che come un’avventura aggiuntiva ai videogiochi. E questo ha aperto la strada a un altro incontro.

Intervistato durante il Late Night con Seth Meyer, Tom Holland ha più recentemente condiviso alcuni dettagli aggiuntivi su quel suo ‘progetto 007’, ribadendo perché lo considera ancora oggi un’idea stupida:

Non funzionò come previsto. In sostanza, sono un grande fan di James Bond. Ho amato i film di Daniel Craig. E così pensai: ‘Se dovranno proseguire con la saga, sarebbe davvero emozionante vedere come James Bond è diventato James Bond. Quindi ho lanciato lì questa idea per un film, che in realtà è un’idea piuttosto stupida. In sostanza, non avremmo detto al pubblico che si trattava di un film di James Bond fino alla fine, ma da un punto di vista del marketing, sarebbe un incubo. Vista così, non ha alcun senso.

Se per un personaggio del calibro di James Bond si sarebbe trattato di un azzardo troppo grosso, pensare di dar vita a un nuovo franchise milionario ispirato all’amatissimo Uncharted proponendo al pubblico un personaggio più giovane e mai visto nei videogames non si può dire che sia stato molto meno rischioso … Eppure la decisione ha ripagato la Sony, visto che il live action ha già superato i 220 milioni di dollari incassati.

