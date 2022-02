Uncharted: la recensione del film di Ruben Fleischer con Nathan Drake giovane

I personaggi dell’adattamento per il grande schermo di Uncharted potrebbero pure essere alla ricerca di un tesoro inestimabile, ma le menti dietro questa ennesima avventura d’azione archeologica hollywoodiana sono probabilmente a caccia di qualcosa di molto più prezioso: un nuovo e redditizio franchise.

Tuttavia, quest’ultima ambizione potrebbe rivelarsi non semplice da realizzare. I protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg formano una coppia simpatica, e ci sono alcune scene spettacolaremente esagerate, ma questa trasposizione molto libera della popolarissima saga di videogames alla fine risulta fin troppo familiare, prendendo pesantemente spunto da titoli come Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta, Tomb Raider, Il Mistero dei Templari, I Goonies e pure da Il Codice Da Vinci, quando non strizza l’occhio agli heist movies e alle buddy comedy.

In ogni caso, considerato anche il successo del recente Red Notice di Netflix (la recensione), e al di là dello star power garantito dai suoi nomi di punta, gli spettatori potrebbero essere spinti a tenere in maggiore considerazione un action thriller ad alto numero di giri come Uncharted e dimenticare quanto si contino sulle dita di una mano le trasposizione soddisfacenti di un videogioco viste fino ad oggi.

Nathan Drake (Holland) è un barman e borseggiatore di New York a cui manca profondamente il fratello maggiore Sam, un avventuriero che nel corso degli anni gli ha inviato le cartoline dei suoi viaggi in giro per il mondo prima della sua definitiva scomparsa.

Una notte, Nathan incontra Victor (Wahlberg), un uomo che gli dice che lavorava proprio con Sam, entrambi alla ricerca di un favoloso tesoro perduto. Ora Victor ha però bisogno dell’aiuto di Nathan per recuperare la fortuna, e la loro ricerca li mette nel mirino di Santiago Moncada (Antonio Banderas), uno spietato uomo d’affari spagnolo il cui secondo in comando Braddock (Tati Gabrielle) è assai abile con le lame.

Basato – giusto nei nomi e poco altro – sulla serie di videogiochi che ha debuttato nel 2007 e sospinto dai 120 milioni di dollari di budget, Uncharted garantisce uno stile spavaldo, qualche allusione sessuale e altrettante battute sarcastiche (a tal proposito, Nathan e Victor devono presto fare i conti con un’altra cacciatrice di tesori, Chloe, interpretata dall’esotica Sophia Ali, che diventa un possibile interesse amoroso per il ragazzo).

Il regista di Venom, Ruben Fleischer, approccia il materiale originario con un tocco leggero, fermandosi di tanto in tanto durante le intense scene di combattimento per gettare al pubblico una battuta o una gag visiva.

Anche la derivatività della storia è mitigata da un’autocoscienza ironica che invita lo spettatore ad assaporare gli ovvi punti di riferimento cinematografici (oltre a Indy, una delle chiare ispirazioni è anche il Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi, specie durante l’esagerato finale che coinvolge antichi galeoni che prendono il volo …).

In piccole dosi, Uncharted può essere una visione vagamente irriverente, ma né Tom Holland né Mark Wahlberg interpretano personaggi particolarmente interessanti, con gran parte del loro rapporto sullo schermo costruito attorno a discussioni sulla mancanza di fiducia che hanno l’uno per l’altro (dopotutto, Nathan è un ladruncolo e Victor è così determinatissimo nella sua ricerca della ricchezza al punto che tradirebbe volentieri il suo nuovo ingenuo partner).

Le complicazioni dell’intreccio crescono, prevedibilmente, quando si alleano con Chloe, che nasconda a sua volta dei piani personali. Ma invece di creare un clima di simpatica incertezza che ci renda costantemente insicuri su chi stia truffando chi, la trama perde di interesse mentre lo spettatore attende il successivo colpo di scena.

Inoltre, il mistero dell’oro scomparso si dipana lentamente tra i necessari enigmi labirintici, trappole esplosive e indizi esoterici. In un film più solido, questi elementi fondamentali del genere sarebbero piacevoli da ritrovare, ma poiché Uncharted non è così originale, Ruben Fleischer deve ripiegare sulla nostra nostalgia verso questi cliché tipici delle cacce al tesoro.

L’imbranataggine adolescenziale espressa da Tom Holland sta funzionando per Peter Parker, ma qui siamo più dalle parti del manierismo sornione, mentre il sarcasmo a combustione lenta di Mark Wahlberg raramente si rivela divertente quanto vorrebbe essere.

In un certo senso, le loro co-protagoniste destano un’impressione più forte. Tati Gabrielle è adeguatamente fatale nei panni di Braddock (un nome mutuato da Rombo di tuono?) e Sophia Ali fa un buon lavoro nel trasmettere la frustrazione di Chloe nel dover lavorare con questi due compagni litigiosi per mettere le mani sul bramato oro.

Un film come Uncharted sopravvive – o precipita – poi per le sue sequenze d’azione milionarie, e Riben Fleischer se non altro se ne gioca discretamente un paio durante le 2 ore: la prima coinvolge i nostri eroi nella caduta libera dal cielo senza paracadute, l’altra prevede due elicotteri impegnati in un combattimento aereo mentre trasportano dei galeoni. Gli appassionati di fisica e buon senso avranno molto di cui lamentarsi, naturalmente, e in effetti la CGI è così dilagante che questi set sembrano presi di peso da un cartone animato nella loro irrealtà.

Ma è solo durante questi momenti che Uncharted abbraccia pienamente i suoi chiassosi eccessi, suggerendo la spudorata spettacolarità di cui il film è altrimenti privo. Le scene pre e mid credits suggeriscono – un po’ a sorpresa – che un sequel potrebbe entrare già a breve in lavorazione, ma sarebbe meglio che gli sceneggiatori pensassero a renderlo, se non più originale, almeno maggiormente irriverente.

Di seguito trovate il trailer italiano di Uncharted, nei nostri cinema dal 17 febbraio:

