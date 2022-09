Trailer e data di uscita per Cut! Zombi contro zombi, remake firmato da Michel Hazanavicius

A cinque anni dal sorprendente Zombie contro Zombie, e dopo la presentazione in anteprima al recente Festival di Cannes, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Best of 2022, i lsuo remake francese Cut! Zombi contro zombi (Coupez!) horror comedy diretta regista Premio Oscar Michel Hazanavicius (The Artist), che vede protagonisti Romain Duris e Bérénice Bejo.

Questa la trama ufficiale:

Ci porta sul set di un film horror a basso costo e tutto pare virare verso il disastro. Circondato da tecnici stanchi e attori disinteressati, il regista sembra essere l’unica persona dotata dell’energia necessaria per dare vita a un altro film sugli zombi.

Ma mentre si prepara a girare una scena decisamente poco entusiasmante, ecco che compaiono dei veri… morti viventi! Un film inaspettato, divertentissimo e imprevedibile dove al centro di tutto c’è l’amore per il cinema, in tutte le sue forme e le sue ossessioni, in tutte le sue favolose, ammalianti, irriverenti stranezze.

Michel Hazanavicius ha commentato:

Cut! Zombi contro zombi è un film ambizioso che inizia in modo catastrofico e si rivela pian piano con lo snodarsi della storia in modo del tutto inaspettato.

Si presenta inizialmente come un B movie sugli zombi, poi viene gradualmente dirottato in un adattamento di film di zombi vero e proprio, per trasformarsi quindi in una ‘situation comedy’ e sfociare infine in un nuovo genere che, pur apparentandosi a un finto ‘making of’, riunisce tutte le sfaccettature che il film ha esplorato fino a quel momento in un finale esplosivo.

All’inizio lo spettatore si chiede cosa stia guardando, alla fine capisce che non solo ha visto un film divertente, ma anche intelligente. O almeno spero!

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Cut! Zombi contro zombi, che sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (13-23 ottobre) e poi arriverà nelle sale italiane dal 31 ottobre al 2 novembre, distribuito da Nexo Digital:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube