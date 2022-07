Trailer italiano (e data di uscita) per Crimes of the future: la chirurgia è sesso per Cronenberg

Titolo originale : Crimes of the Future , uscita : 25-05-2022. Regista : David Cronenberg.

A un paio di mesi dalla presentazione in anteprima mondiale al Festival di Cannes, Lucky Red ha finalmente diffuso oggi il poster e il trailer di Crimes of the future, il film – classificato Rated R per ‘strong disturbing violent content and grisly images, graphic nudity and some language’ – che segna il ritorno dietro alla mdp del canadese David Cronenberg a otto anni da Maps to the stars..

Come già esplicitato, non si tratta però di un remake dell’omonimo film di 63 minuti girato dal regista del 1970.

Questa la trama ufficiale:

Quando la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo subisce nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua compagna Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), famoso artista e performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli d’avanguardia.

Timlin (Kristen Stewart), un investigatore del National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene rivelato un gruppo misterioso…La loro missione: usare la notorietà di Saul per far luce sulla prossima fase dell’evoluzione umana.

David Cronenberg ha detto:

Crimes of the Future è una meditazione sull’evoluzione umana … i modi in cui abbiamo dovuto prendere il controllo del processo, perché abbiamo creato degli scenari così potenti e che non esistevano in precedenza … [È] un’evoluzione delle cose che ho fatto prima. I fan vedranno dei riferimenti chiave ad altre scene e a momenti dei miei altri film. Si tratta di una continuità della mia comprensione della tecnologia connessa al corpo umano. La tecnologia è sempre un’estensione del corpo umano, anche quando sembra essere molto meccanica e non umana.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 24 agosto, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Crimes of the future, che anticipa un ritorno alle radici body horror di David Croneberg:

Fonte: YouTube