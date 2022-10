Trailer italiano e data di uscita per Fall: bloccate a 700 metri di altezza, scendere è impossibile

A qualche settimana dalla controparte internazionale, BIM ha diffuso il trailer e il poster di Fall, survival thriller dai produttori di 47 Metri, in cui le due protagoniste si trovano a lottare per la loro vite in condizioni estreme a oltre 600 metri di altezza.

Questa la trama ufficiale:

Dopo la morte di Dan (Mason Gooding) durante un’arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky (Grace Caroline Currey) e l’amica Hunter (Virginia Gardner) decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta.

Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c’è solo il deserto e non c’è modo di chiamare i soccorsi.

L’unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro.



Interpretato anche da Jeffrey Dean Morgan (Watchmen), Fall – che è costato 3 milioni di dollari – è stato scritto, prodotto e diretto da Scott Mann (Final Score).

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 27 ottobre, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Fall, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

