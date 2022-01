Trailer per A Banquet: Sienna Guillory ha una figlia posseduta e inappetente

IFC Midnight ha da poco diffuso il trailer di A Banquet, body horror ‘made in UK’ che è stato diretto dall’esordiente Ruth Paxton e che vede tra i protagonisti Sienna Guillory (Resident Evil: Apocalypse) e Jessica Alexander (Get Even).

Questa la trama ufficiale:

Una madre vedova, Holly (Guillory), viene messa radicalmente alla prova quando sua figlia adolescente Betsey (Alexander) sperimenta una profonda ‘illuminazione’ e inizia a insistere sul fatto che il suo corpo non è più suo, ma al servizio di un potere superiore.

Legata alla sua nuova fede, Betsey si rifiuta di mangiare, eppure non perde peso.

In un angoscioso dilemma, divisa tra amore e paura, Holly si trova così ad affrontare i confini delle proprie convinzioni e i traumi repressi del suo passato.

Nel cast del film ci sono anche Ruby Stokes, Lindsay Duncan e Kaine Zajaz.

Di seguito trovate il trailer internazionale di A Banquet, che uscirà in alcuni cinema statunitensi e in VOD a partire dal 18 febbraio,:

Fonte: YouTube