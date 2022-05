Trailer per Abandoned: Emma Roberts si trasferisce in una casa maledetta

Vertical US ha diffuso oggi il trailer di Abandoned, horror soprannaturale che vede protagonisti Emma Roberts (Scream Queens), John Gallagher Jr. (Hush – Il terrore del silenzio) e Michael Shannon (Take Shelter).

Il film è stato diretto dall’esordiente Spencer Squire, mentre la ssceneggiatura è di Erik Patterson e Jessica Scott.

Questa la trama ufficiale:

Seguiamo le vite estremamente intense di Sara (Roberts), di suo marito Alex (Gallagher Jr.) e del loro figlio neonato mentre si trasferiscono in una remota fattoria, che nasconde una storia oscura e tragica.

Quando il passato della loro dimora viene a galla, la fragilità della madre degenera in uno stato di psicosi che mette a repentaglio la sua stessa sicurezza e quella del figlio appena nato.

Anche Paul Schneider (Channel Zero: Candle Cove) figura nel cast.

In attesa di capire quando lo vedremo da queste parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Abandoned, che uscirà nelle sale americane il 17 giugno e poi arriverà in Digital HD e on demand dal 24 giugno:

Fonte: YouTube