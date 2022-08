Trailer per Amityville Thanksgiving: una coppia diventa il pasto del Giorno del Ringraziamento

Titolo originale : Amityville Thanksgiving . Regista : Will Collazo Jr..

Probabilmente avrete notato che il franchise di “Amityville” si è espanso in modi tanto bizzarri quanto poveri negli ultimi anni, un universo che ora brulica di titoli usati come ‘specchietto per le allodole’ che non fanno effettivamente parte della storica saga horror.

Ebbene, dopo Amityville in Space e The Amityville Moon sono ora arrivati online il poster e il trailer di Amityville Thanksgiving, film indie che è stato diretto dal regista Will Collazo Jr. che è appena apparso su Amazon.

Questa la trama ufficiale:

Jackie (Natalie Peri) e Danny (Paul Faggione) trascorrono la settimana di vacanze in terapia invece che seduti a tavola.

Il loro matrimonio ha preso una brutta piega e così si rivolgono a quella che credono essere la loro unica opzione, il consigliere per coppie di Amityville Frank Domonico (Mark C Fullhardt), un medico con un passato oscuro e sinistro.

Raccomanda loro un rifugio isolato in una baita per salvare la loro famiglia. Ma una volta soli, l’approccio non ortodosso del dottore inizia a spingere la coppia oltre i limiti.

Strani visitatori, visioni e oggetti occulti perseguitano infatti il loro soggiorno, arrivando al culmine nel giorno del Ringraziamento. Non sanno che il dottore ha intenzione di concludere le loro sessioni, così come le loro vite, con una cena diabolica in cui loro saranno il piatto principale!

C’è anche Julie Anne Prescott tra i protagonisti.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Amityville Thanksgiving, in uscita l’8 novembre, che ci dà un’idea della qualità generale:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube