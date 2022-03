Trailer per Blink: Sophie Thatcher è paralizzata e tormentata da una forza oscura

Sony Pictures e Screen Gems stanno producendo insieme una serie di cortometraggi chiamati “Screen Gems“, col progetto che intende concentrarsi sullo sviluppo di proof-of-concept di genere horror diretti da registi emergenti.

L’obiettivo è quello trasformare questi corti in lungometraggi qualora si rivelassero particolarmente riusciti e apprezzati.

Il primo ad essere distribuito si intitola Blink ed è interpretato dalla Sophie Thatcher di Yellowjackets e The Book of Boba Fett.

Questa la trama ufficiale:

Dopo essere stata violentemente spinta da una finestra, Mary si risveglia in ospedale, quasi completamente paralizzata. Intrappolata in quella prigione che è il suo stesso corpo, l’unico modo per comunicare per lei è sbattere le palpebre.

Cerca così di avvertire l’infermiera che una forza sinistra e sovraumana sta cercando di ucciderla. Ma quando iniziano a succedere cose strane intorno a lei, si rende conto che potrebbe essere troppo tardi per fermarla.

In attesa che Sony Pictures Entertainment renda Blink disponibile esclusivamente sul suo canale YouTube a partire dal 14 marzo, di seguito trovate il trailer di Blink :

